La diaspora soudanaise, de la Virginie à Victoria, envoie de l’aide alors que d’autres sources échouent

CHANTILLY, Virginie — Le terrain de basket couvert d’un centre de remise en forme de Virginie du Nord résonne d’un chœur familier d’acclamations et de gémissements ponctués par une sonnerie retentissante. Gihad Salih regarde depuis le banc de touche deux équipes s’affronter. L’événement, une collecte de fonds organisée un week-end d’août pour les organisations humanitaires soudanaises locales, semble bien loin des rues jonchées de cadavres de Khartoum, où se trouvent certains membres de sa famille élargie.

Les Forces de soutien rapide, le groupe paramilitaire qui combat l’armée soudanaise depuis avril, s’étaient enfoncées plus profondément dans le quartier où vivent les oncles de Salih. dit dans une conversation par WhatsApp la semaine précédente. Une maison voisine a été touchée, tuant la fille d’un voisin.

La sueur coule sur la courte barbe de Salih. Il essaie de rester positif.

Ce tournoi informel – Slam Dunk pour le Soudan – est l’une des nombreuses collectes de fonds humanitaires que les immigrants soudanais et leurs descendants en Occident ont menées depuis le début de la guerre. De l’Amérique du Nord à l’Australie, les Soudanais ont collecté des fonds pour acheter des médicaments d’urgence, de la nourriture et un loyer ; fait pression sur les autorités pour faciliter l’entrée des réfugiés ; et des informations participatives sur la sécurité routière, les soins médicaux et l’entrée d’argent dans le pays.

Alors que le conflit en est à son sixième mois, de nombreux Soudanais et leurs partisans à travers le monde sont de plus en plus frustrés alors que ce pays d’Afrique de l’Est lutte pour sa part des budgets d’aide internationale et pour rester à l’ordre du jour de l’aide mondiale.

La semaine dernière, des représentants des Nations Unies, de l’Égypte, du Qatar, de l’Arabie saoudite, de l’Union européenne et de l’Union africaine se sont réunis à New York en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies pour discuter de la spirale des crises humanitaires.

Mais l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, a reçu 27 pour cent, soit 266 millions de dollars, du milliard de dollars demandé pour sa réponse d’urgence. « Malgré l’urgence de la crise », prévenait l’agence début août, « les financements ont afflué ».

Les initiatives de la diaspora soudanaise, bien que modestes, pourraient devenir de plus en plus importantes à mesure que d’autres canaux d’aide et les promesses internationales échouent ou ne se matérialisent pas.

« Nous voulons juste que cette guerre, cette violence prenne fin », a déclaré Salih. « Nous pourrons alors à nouveau rechercher des progrès pour le Soudan. »

Il y a deux ans, l’armée soudanaise et RSF ont temporairement rejoint leurs rangs pour renverser le premier gouvernement civil du pays depuis des décennies. En avril, les deux forces devaient signer un accord de partage du pouvoir. Au lieu de cela, de violents combats ont éclaté.

Que se cache-t-il derrière les combats au Soudan et quels sont les enjeux ?

En dehors de l’Afrique et du Moyen-Orient – ​​qui abritent plusieurs millions de réfugiés soudanais – les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne et l’Australie comptent parmi les les plus grandes populations soudanaises. Environ 70 000 Soudanais vivent aux États-Unis, selon la World Population Review. Après le Midwest, certaines des plus grandes communautés se trouvent en Virginie, dans le Maryland et à Washington, DC.

Pendant des décennies, les immigrants et réfugiés soudanais ont fui la dictature militaire islamiste d’Omar el-Béchir. Certains étaient des survivants du génocide du Darfour, dirigé par Bashir et le prédécesseur de RSF au milieu des années 2000. Puis, en 2019, des manifestations en faveur de la démocratie menées par la société civile ont évincé Bashir. Les jeunes Soudanais vivant à l’étranger se sont reconnectés et réengagés. L’espoir était grand.

Le coup d’État de 2021, dirigé par le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan, a stoppé les réformes démocratiques.

Plus de 5,4 millions de personnes ont fui ou ont été déplacées à l’intérieur du pays depuis avril, estime le HCR. La majeure partie des réfugiés sont partis vers le Tchad ou l’Égypte voisins. Plus de 1 500 autres personnes ont été tuées, selon le ministère soudanais de la Santé, même si le nombre réel de morts est probablement beaucoup plus élevé. Le système de santé du pays s’est effondré.

Les États-Unis ont annoncé plus tôt ce mois-ci une aide supplémentaire de plus de 130 millions de dollars au Soudan. Mais le même jour, plus de 50 organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme ont publié une déclaration commune appelant à une aide et à une action internationale plus immédiates. « Le pays n’est plus au bord d’atrocités massives – il est tombé à bout », ont-ils déclaré.

La réponse discrète de l’Occident n’est pas inhabituelle dans les crises politiques et humanitaires dans les pays du Sud, a déclaré Paul Asquith, directeur de la recherche et du plaidoyer chez Shabaka, un groupe de réflexion basé à Londres qui se concentre sur les questions migratoires et humanitaires.

De grandes organisations humanitaires internationales se sont installées au Soudan ou le long de ses frontières. Mais les organisations de la société civile soudanaise continuent de gérer une grande partie de la réponse humanitaire, a déclaré Kholood Khair, 38 ans, directeur fondateur du groupe de réflexion Confluence Advisory, basé à Khartoum. « Beaucoup plus d’envois de fonds de la diaspora sont destinés à ces groupes plutôt qu’aux itinéraires traditionnels des organisations humanitaires. »

De Baltimore, Bayadir Mohamed-Osman, 27 ans, a déclaré qu’elle a souvent le sentiment que les groupes soudanais « font le travail des organisations mondiales ».

Sa famille a fui vers la Virginie du Nord en 2000 pour échapper aux persécutions d’Al-Bashir, même si son père était de retour au Soudan lorsque la dernière guerre a éclaté.

Les Soudanais coincés dans une zone de guerre après que les États-Unis ont détruit leurs passeports

Au début du conflit, elle a perdu tout espoir que les États-Unis feraient du sort du Soudan une priorité. Les ambassades occidentales ont fermé après le premier jour de combats. Les pays ont organisé des évacuations pour leurs citoyens, mais ont laissé derrière eux de nombreux doubles citoyens – à son avis, un contraste frappant avec l’accueil des réfugiés ukrainiens par l’Occident.

Si les États-Unis traitent « leurs propres citoyens comme des citoyens de seconde zone, pourquoi devrais-je m’attendre à ce qu’ils se soucient de quelques Soudanais au hasard dans un petit village ? » dit-elle.

Mohamed-Osman, qui termine sa maîtrise en santé publique, est bénévole pour la Sustainable Development Response Organization, un groupe basé à Washington qui propose aux Soudanais des cours et des consultations médicales en ligne. Lorsqu’un ami lui a dit qu’il se rendrait d’Arabie Saoudite à Port-Soudan le lendemain, en quelques heures, elle a collecté des fonds et dressé une liste de médicaments d’urgence que les médecins avaient besoin de lui livrer.

De même, le téléphone de Yasir Yousif Elamin, un résident de Houston, n’a cessé de sonner. Le président de l’Association des médecins soudanais-américains (SAPA), Elamin, a déclaré avoir rencontré son homologue syrien pour obtenir des conseils au deuxième jour de la guerre.

« L’une des premières choses qu’il a dit, c’est que cela va être bouleversant », a déclaré Elamin, un oncologue avec deux jeunes enfants. « Il a dit qu’il fallait se rappeler que l’on avait une famille et un travail. »

Elamin a déclaré que le conseil était judicieux, bien qu’il soit presque impossible à suivre. «C’est une telle expérience qui vous bouleverse profondément.»

Au Soudan, SAPA gère des cliniques médicales mobiles gratuites, propose des consultations et paie les salaires de quelque 2 000 professionnels de la santé, entre autres initiatives.

Au début de la guerre, SAPA a connu un afflux de dons, mais « malheureusement, le monde est un lieu plein de tragédies », a déclaré Elamin.

Anciens combattants de la violence, les médecins soudanais, fatigués, affrontent une nouvelle crise

Les organisateurs soudanais en Grande-Bretagne, au Canada et en Australie ont également signalé une baisse des dons.

« La guerre a touché toutes les familles soudanaises ici », a déclaré Mohamed Salah, 43 ans, président de l’Association communautaire soudanaise de Victoria, en Australie. « Tout le monde soutient financièrement sa famille au Soudan. »

L’association a plaidé en faveur de prolongations de visa pour les Soudanais en Australie, a-t-il déclaré. Mais c’est frustrant de ne pas pouvoir faire plus.

« Je suis déçu par le Canada et par la communauté internationale parce que le désastre est si énorme », a déclaré Imad Satti, 55 ans, directeur de l’Association communautaire soudanaise du Canada, basé en Alberta. « C’est une véritable crise humaine. »

Le père de trois enfants a déclaré qu’il ne parvenait souvent pas à dormir. Chaque jour apporte « des nouvelles d’un désastre » : quelqu’un est tué ou meurt sans médicaments, a-t-il déclaré.

Le tournoi de basket-ball du mois dernier en Virginie a permis de récolter quelque 3 500 dollars – une somme respectable, a déclaré Salih.

La question de savoir qui a gagné est controversée : deux équipes ont remporté la victoire après un processus de notation compliqué du tournoi.