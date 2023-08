La diarrhée frappe aux championnats du monde de triathlon — RT World News

Des échantillons d’eau de mer ont montré des concentrations d’E Coli 39 fois supérieures aux niveaux normaux

Au moins 57 concurrents aux Championnats du monde de triathlon à Sunderland, en Angleterre, ont contracté des maladies, dont la diarrhée, après avoir participé à des épreuves de natation en mer le week-end dernier, ont déclaré des responsables de la santé.

Les championnats, qui ont réuni environ 2 000 triathlètes dimanche dernier, comprenaient une étape de natation sur la plage Roker de Sunderland – une section du littoral qui a été au centre de la controverse concernant le déversement d’eaux usées brutes par les compagnies des eaux. L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a déclaré qu’elle testait des échantillons de concurrents tombés malades, afin de déterminer si des agents pathogènes communs pouvaient être identifiés.

Une analyse de l’eau de mer à la plage de Roker par l’Agence britannique pour l’environnement trois jours avant la course a révélé que l’eau avait une concentration d’E Coli 39 fois supérieure aux échantillons prélevés le mois précédent.

E Coli est une bactérie qui peut causer des maux d’estomac et une diarrhée sanglante. British Triathlon, l’organisme qui réglemente le sport au Royaume-Uni, a déclaré que les résultats de l’analyse n’avaient été publiés qu’après la fin du triathlon. Il a ajouté que l’eau de mer avait passé ses propres tests réglementaires indépendants avant le début de la compétition.















« Je me sens plutôt nul depuis la course » Le triathlète Jacob Birtwhistle a écrit sur Instagram les résultats de l’analyse, selon le Guardian samedi. « Mais je suppose que c’est ce qui se passe quand vous nagez dans la merde. » Un autre triathlète a répondu au message: « Cela explique maintenant pourquoi j’ai passé le lundi soir avec la tête dans les toilettes après avoir couru le dimanche matin. »

Northumbrian Water, la société qui fournit des services d’eau et d’assainissement à 2,7 millions de personnes dans le nord-est de l’Angleterre, y compris Sunderland, a déclaré qu’elle n’avait enregistré aucun rejet d’eaux usées brutes qui aurait pu affecter la qualité de l’eau. «Nous n’avons eu aucun rejet de l’un de nos actifs qui pourrait avoir un impact négatif sur la qualité de l’eau à Roker… depuis octobre 2021», il a dit par l’intermédiaire d’un porte-parole.

British Triathlon, quant à lui, a déclaré qu’il collaborait avec le conseil municipal de Sunderland et l’UKHSA pour déterminer la cause des diverses maladies apparues après la course. Plusieurs facteurs, y compris les débordements d’eaux usées et les eaux de ruissellement des routes et des champs à proximité, peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de l’eau dans les zones touchées.