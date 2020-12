La Diamond League a annoncé vendredi son intention de revenir à un format de compétition complet avec un calendrier complet de 32 disciplines l’année prochaine si la situation sanitaire mondiale le permet.

Un nouveau format a été introduit pour la saison 2020, avec le nombre de disciplines réduit à 24 dans le but de créer une réunion plus rapide et plus acceptable pour les téléspectateurs, mais cette décision a été largement critiquée.

Mais la Diamond League a déclaré qu’elle rétablirait le triple saut, le lancer du disque, le 200m, le 3000m clocher et le 5000m en 2021, entre autres.

« Cette année a été frustrante pour les athlètes, les réalisateurs, les diffuseurs, les sponsors et bien sûr les fans », a déclaré le président de la Diamond League Association et l’instance dirigeante du sport Sebastian Coe dans un communiqué.

«Nous avons utilisé ce temps … pour discuter ouvertement des problèmes, échanger des idées pour faire croître la Diamond League et comprendre les pressions auxquelles chaque groupe est confronté.

« … Le processus nous a rappelé à tous pourquoi la WDL (Diamond League) est si spéciale et je suis convaincu qu’elle brillera aux fans pour la saison à venir. »

La Diamond League a déclaré qu’elle espérait mieux promouvoir les épreuves sur le terrain en introduisant un nouveau format – avec un tour de qualification et une finale – pour le saut en longueur, le triple saut, le lancer du poids, le javelot et le disque.

Le président de l’association d’athlétisme Christian Taylor, champion olympique et champion du monde de triple saut, a salué le passage aux 32 disciplines.

« Nous sommes ravis que la voix des athlètes ait été entendue », a déclaré Taylor. « Rassurez-vous, nous continuerons de plaider pour l’inclusion de tous les événements dans les stades à l’avenir. »

La Diamond League a déclaré qu’un total de 7 millions de dollars de prix en argent serait attribué au cours de la saison 2021, comprenant 13 rencontres dans 12 pays et aboutissant à une finale de deux jours à Zurich.