La Diamond League a annoncé vendredi son intention de revenir à un format de compétition complet avec un calendrier complet de 32 disciplines l’année prochaine si la situation sanitaire mondiale le permet.

Un nouveau format a été introduit pour la saison 2020, avec le nombre de disciplines réduit à 24 dans le but de créer une réunion plus rapide et plus acceptable pour les téléspectateurs, mais cette décision a été largement critiquée.

Mais la Diamond League a déclaré qu’elle rétablirait le triple saut, le lancer du disque, le 200m, le 3000m clocher et le 5000m en 2021, entre autres.

« Cette année a été frustrante pour les athlètes, les réalisateurs, les diffuseurs, les sponsors et bien sûr les fans », a déclaré le président de la Diamond League Association et l’instance dirigeante du sport Sebastian Coe dans un communiqué.

«Nous avons utilisé ce temps … pour discuter ouvertement des problèmes, échanger des idées pour faire croître la Diamond League et comprendre les pressions auxquelles chaque groupe est confronté.

« … Le processus nous a rappelé à tous pourquoi la WDL (Diamond League) est si spéciale et je suis convaincu qu’elle brillera aux fans pour la saison à venir. »

La Diamond League a déclaré qu’elle espérait mieux promouvoir les épreuves sur le terrain en introduisant un nouveau format – avec un tour de qualification et une finale – pour le saut en longueur, le triple saut, le lancer du poids, le javelot et le disque.

Valerie Adams, vice-présidente du Comité mondial d’athlétisme et Christian Taylor, président de l’Association d’athlétisme, ont salué le passage aux 32 disciplines.

« … L’innovation est importante et en tant qu’athlètes, nous adaptons constamment nos entraînements pour nous améliorer », a déclaré Adams.

« Nous comprenons ce besoin et savons également que toutes les nouvelles idées ne fonctionneront pas, mais nous nous engageons à travailler avec les parties prenantes de WDL pour innover et développer la série. »

La Diamond League a ajouté qu’un total de 7 millions de dollars de prix en argent sera attribué au cours de la saison 2021, qui comprendra 13 rencontres dans 12 pays et aboutira à une finale de deux jours à Zurich.