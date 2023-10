La DGAC appelée à se laisser guider par le réalisme

WASHINGTON – Le pragmatisme, la rigueur scientifique et l’abordabilité font partie des considérations qui devraient être au premier plan du Comité consultatif sur les directives diététiques (DGAC), selon un éventail d’industries et d’autres groupes.

De brefs commentaires de dizaines d’organisations ont été soumis sous forme de présentations vidéo ou diffusés en direct virtuellement pour la troisième réunion publique de la DGAC qui s’est tenue les 12 et 13 septembre. Adressés à un panel de 18 membres du comité, les commentateurs ont répondu aux questions scientifiques identifiées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (HSS) en collaboration avec le ministère américain de l’Agriculture (USDA). Tous les cinq ans, une nouvelle édition des Dietary Guidelines for Americans (DGA) est publiée par le HHS en collaboration avec l’USDA.

Pour les lignes directrices 2025, la DGAC examine une longue liste de questions scientifiques à examiner, affinées à partir d’une série de questions posées par le HHS et l’USDA au comité. Le comité s’est divisé en sous-comités pour procéder à son examen des éléments de preuve.

« Les questions portent sur l’alimentation et l’état de santé tout au long de la vie et examinent la relation entre l’alimentation et le risque de surpoids et d’obésité avec un nouvel accent sur la perte et le maintien du poids et une question sur les aliments ultra-transformés », selon la DGAC.

La DGAC examinera ses questions scientifiques sous l’angle de l’équité en santé avec l’intention que les prochaines recommandations des Dietary Guidelines for Americans soient pertinentes pour une population racialement, ethniquement, socio-économiquement et culturellement diversifiée.

Après la réunion des 12 et 13 septembre, la DGAC examinera les preuves scientifiques avant de soumettre un rapport aux secrétaires de l’USDA et du HHS. Les ministères examineront les conseils du rapport du comité avant d’élaborer la prochaine édition du DGA.

Même si de nombreux groupes ont exprimé des préoccupations et des points de vue communs, des désaccords étaient également présents. Par exemple, l’industrie laitière a déclaré que décourager la consommation de produits laitiers à forte teneur en matières grasses n’était pas « dans le meilleur intérêt de la santé publique ». Un groupe de consommateurs a exhorté la DGAC à ne pas « brouiller les pistes » en prévoyant une exception pour une consommation plus élevée de graisses saturées dans certains cas.

Voici les points saillants des brefs commentaires soumis par divers groupes de l’industrie alimentaire et connexes :

Défenseurs de l’industrie des œufs

« Il y a encore du travail à faire » pour démanteler les « perceptions dépassées » des consommateurs à propos de la nutrition des œufs, a déclaré Oscar Garrison, vice-président senior des affaires réglementaires en matière d’alimentation et de sécurité chez United Egg Producers (UEP).

« La consommation d’œufs a souffert parce que les gens étaient préoccupés par le cholestérol dans leur alimentation », a déclaré M. Garrison. « Mais la science nous dit désormais que pour la plupart des gens, il n’y a aucun lien entre le cholestérol alimentaire et le cholestérol sanguin. » Il a ajouté que l’AHA recommande la consommation quotidienne d’un œuf.

Il a noté que les œufs sont riches en choline, un nutriment important pour les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que pour leurs nourrissons et jeunes enfants.

La choline interagit avec la lutéine et le DHA, des nutriments supplémentaires présents dans les œufs, a déclaré Jenny A. Houchins, PhD, RD, directrice de la recherche en nutrition, American Egg Board. Elle a ensuite souligné les résultats de recherches récentes selon lesquelles une combinaison de ces nutriments prédit un développement sain du cerveau au début de la vie.

Le Dr Houchins a également abordé les perceptions négatives du cholestérol alimentaire contenu dans les œufs.

« Dans la règle proposée par la FDA pour « sain », il n’y a aucune limite sur le cholestérol alimentaire, conformément aux données scientifiques les plus récentes accumulées au fil des décennies sur ce sujet », a-t-elle déclaré.

La plupart des recherches rejettent une relation entre la consommation d’œufs et les maladies cardiovasculaires (MCV), et de nouvelles recherches indiquent que les œufs peuvent contribuer aux personnes à risque de maladies cardiovasculaires et de diabète, a déclaré le Dr Houchins.

Association internationale des produits laitiers

Les produits laitiers devraient faire partie des habitudes alimentaires saines de tous les Américains, à tous les stades de la vie et avec divers besoins alimentaires », a déclaré Roberta Wagner, vice-présidente principale des affaires réglementaires et scientifiques à l’Association internationale des aliments laitiers (IDFA), dans des commentaires en direct.

« Dissuader la consommation (de produits laitiers) en raison de la teneur en matières grasses n’est pas fondé sur la science et n’est pas dans le meilleur intérêt de la santé publique », a déclaré Mme Wagner, exprimant son inquiétude face à la préférence de la DGA 2020 pour les options alimentaires faibles en gras et sans gras, en particulier car la plupart des gens ne respectent pas les recommandations de la DGA pour les produits laitiers.

Les produits laitiers contiennent du calcium, de la vitamine D et du potassium, qui ont tous été identifiés comme nutriments sous-consommés dans la DGA 2020, a-t-elle déclaré.

La consommation de produits laitiers à différents niveaux de matières grasses est liée à une réduction du risque de maladies chroniques, a déclaré Katie Brown, EdD, RDN, vice-présidente principale du National Dairy Council (NDC) et chef de son équipe des affaires scientifiques, réglementaires et nutritionnelles.

« Cela suggère une flexibilité sur une gamme de niveaux de graisses dans les limites énergétiques pour aider à combler les écarts en matière de nutriments et de santé », a déclaré le Dr Brown.

Elle a également mis en avant les produits laitiers à faible teneur en lactose et sans lactose, notant que ces produits « s’intègrent dans une variété de habitudes alimentaires culturellement appropriées ».

Le lait sans lactose est disponible dans 98 % des points de vente au détail aux États-Unis, ce qui en fait une option largement accessible, a déclaré le Dr Brown.

Conseil national du porc

« Le porc est un aliment qui incarne des aspects d’abordabilité, de nutrition et d’importance culturelle », a déclaré Kristen Hicks-Roof, PhD, RDN, LDN, CLC, FAND, diététiste et directrice de la recherche nutritionnelle au National Pork Board (NPB). .

Le Dr Hicks-Roof a déclaré au comité qu’ils devraient considérer le porc comme une source alimentaire nutritive et culturellement importante. Elle a souligné des recherches montrant qu’« il n’y a pas de gradient socio-économique lorsqu’il s’agit de savoir qui mange du porc ».

En incluant des coupes de porc maigres dans les directives alimentaires, « les Américains ont la possibilité de se sentir bien en choisissant une protéine abordable qui favorise également les liens sociaux et culturels », a-t-elle déclaré.

Association nationale des éleveurs de bœuf

La plupart des Américains qui consomment du bœuf maintiennent leur consommation dans les limites des recommandations de la DGA, a déclaré Shalene H. McNeill, PhD, RD, directrice exécutive des sciences de la nutrition, de la santé et du bien-être pour la National Cattlemen’s Beef Association.

Elle a ajouté que les Américains choisissent de manger du bœuf « parce que c’est un aliment délicieux qui fait partie de bon nombre de nos façons culturelles de manger ».

Bien que l’apport soit généralement conforme aux recommandations, le Dr McNeill s’est dit préoccupé par le fait que « à mesure que la consommation de bœuf diminue, les populations à risque – les personnes défavorisées, les femmes enceintes, les jeunes, les personnes âgées – connaissent des carences et des carences nutritionnelles que le bœuf peut aider à combler. – comme le fer.

Association du sucre

L’examen objectif des preuves sur ce qui fonctionne et est pratique pour améliorer les habitudes alimentaires devrait guider la rédaction des directives alimentaires, a déclaré Campbell Genn, directeur de la politique nutritionnelle à la Sugar Association.

Mme Genn a cité des preuves selon lesquelles la réduction de la consommation de sucre à elle seule n’a pas réduit l’obésité malgré une diminution de 30 % de la consommation de sucre ajouté depuis 2000, période au cours de laquelle les taux d’obésité chez les enfants et les adultes ont augmenté.

Tous les aliments contenant des sucres ajoutés n’ont pas le même impact sur la santé et la qualité de l’alimentation, a déclaré Mme Genn. Elle a noté que le sucre joue un rôle fonctionnel dans les aliments et que son élimination entraîne dans certains cas une augmentation de la teneur en calories.

Le comité devrait se concentrer sur les orientations pratiques contenues dans les lignes directrices de 2025, comme demander aux consommateurs de limiter la quantité de boissons sucrées consommées chaque semaine, a-t-elle ajouté.

Cherchant à mettre en perspective l’apport, Mme Genn a rappelé au comité que « lorsqu’il est consommé avec modération, le vrai sucre continue d’apporter goût, fonctionnalité et plaisir à une alimentation saine et équilibrée ».

L’Alliance pour la recherche et l’éducation sur la pomme de terre

Invitant le sous-comité à remédier aux limites du protocole actuel de la DGAC pour évaluer l’impact des habitudes alimentaires sur la santé, Mitch Kanter, PhD, directeur scientifique de l’Alliance pour la recherche et l’éducation sur la pomme de terre (APRE), a souligné la nécessité de données précises et actuelles.

Le Dr Kanter a souligné ses inquiétudes concernant la fiabilité des outils d’évaluation diététique autodéclarés dans les études observationnelles et le regroupement injuste « a priori » des pommes de terre avec des aliments moins sains.

En outre, il a souligné que les données recueillies il y a plusieurs décennies pourraient ne pas représenter avec précision la teneur en éléments nutritifs et les méthodes de préparation actuelles de certains aliments comme les pommes de terre. De plus, des bases de données limitées qui ne reflètent pas la diversité de la population américaine pourraient affecter la généralisabilité des résultats de l’étude, a-t-il déclaré.

Le Dr Kanter a recommandé d’inclure des études postérieures à mai 2023 et des essais contrôlés randomisés (ECR) de plus courte durée pour améliorer les protocoles.

Association nationale des pâtes

Soulignant la valeur nutritionnelle des pâtes et leur rôle dans la promotion de l’équité, Clarissa Russel, directrice exécutive de la National Pasta Association (NPA), a déclaré au comité que « les pâtes sont abordables, polyvalentes et culturellement diverses, ce qui les rend accessibles à différents niveaux de revenus et cuisines ».

« Les pâtes, qu’elles soient enrichies ou à grains entiers, sont un aliment sain et nutritif qui fournit des nutriments essentiels » aux personnes de tous âges, a-t-elle déclaré.

Mme Russel a précisé que les pâtes contribuent à l’apport en protéines végétales et en fibres tout en contenant un minimum de sucre ajouté, de gras saturés et de sel.

Elle a cité des recherches montrant que la consommation de pâtes est liée à des scores plus élevés à l’indice de saine alimentation. Mme Russel a également mentionné des études suggérant que la consommation de pâtes n’est pas associée à la prise de poids ou à l’obésité.

Institut américain des aliments surgelés

Les produits nutritifs, pratiques et abordables qui réduisent le gaspillage alimentaire constituent le pilier du secteur des aliments surgelés, a déclaré Jennifer Norka, MPH, directrice des affaires réglementaires et scientifiques à l’American Frozen Food Institute (AFFI).

L’AFFI a abordé la question scientifique sur la relation entre la consommation d’aliments ultra-transformés (UPF) et la croissance, la composition corporelle et le risque d’obésité. Mme Norka a mis en garde contre l’exclusion d’aliments sur la base d’évaluations de la densité nutritionnelle liée aux sucres ajoutés, aux graisses saturées et au sodium.

« L’exclusion de ces aliments entraîne une fausse représentation des habitudes alimentaires typiques et peut conduire à l’exclusion future des aliments nutritifs qui sont courants dans les régimes américains des rapports et des documents d’orientation », a-t-elle déclaré.

American Heart Association

« Jusqu’à ce qu’il y ait des preuves plus solides provenant d’ECR (essais contrôlés randomisés) » quant à savoir si les sources alimentaires de graisses saturées affectent le risque de maladie cardiovasculaire, « l’American Heart Association (AHA) soutient la recommandation actuelle de remplacer les aliments riches en graisses saturées par des aliments ». plus riche en graisses insaturées », a déclaré Maya Vadiveloo, PhD, RD, au nom de l’association. Le Dr Vadiveloo est professeur adjoint de sciences de la nutrition et de la santé au Département des sciences de la nutrition et de l’alimentation de l’Université de Rhode Island.

« Pour aider les consommateurs à mettre en œuvre cette recommandation, les lignes directrices devraient clairement spécifier les aliments couramment consommés riches en graisses saturées et suggérer des aliments riches en graisses insaturées comme substituts possibles », a-t-elle déclaré au comité.

Centre pour la science et l’intérêt public

« La science continue de soutenir la limitation de la consommation de graisses saturées à moins de 10 % des calories et le remplacement des graisses saturées par des graisses insaturées », a déclaré Catherine Cochran, chercheuse politique au Centre pour la science et l’intérêt public (CSPI).

Elle a exhorté le comité « à ne pas brouiller ces conseils en prévoyant des exceptions pour des sources alimentaires individuelles sans preuves convaincantes issues d’ECR selon lesquelles un aliment donné n’augmente pas le cholestérol LDL, un critère de substitution pour les maladies cardiovasculaires (maladies cardiovasculaires) ».