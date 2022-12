La dévotion à la Vierge Marie attire des millions de personnes au sanctuaire de Mexico

MEXICO CITY (AP) – C’est l’un des lieux religieux les plus visités et les plus appréciés au monde – la basilique Notre-Dame de Guadalupe, avec un toit circulaire en forme de tente visible à des kilomètres et une histoire sacrée qui attire chaque année des millions de pèlerins de près ou de loin vers son site perché à Mexico.

Début décembre est la période la plus occupée, car les pèlerins convergent avant le 12 décembre, jour de la fête en l’honneur de Notre-Dame de Guadalupe. Pour les croyants catholiques, la date est l’anniversaire de l’une des nombreuses apparitions de la Vierge Marie dont a été témoin un indigène mexicain nommé Juan Diego en 1531.

La pandémie de COVID-19 a réduit le nombre de pèlerins en 2020. L’année dernière, même avec certaines restrictions toujours en place, la fréquentation des célébrations de décembre est passée à au moins 3,5 millions, selon les responsables locaux. Des chiffres plus importants sont attendus cette année.

Pour de nombreux pèlerins, leur voyage vers le site est une expression de gratitude pour les miracles qu’ils croient que la Vierge a apportés dans leur vie. Autour de la basilique, certaines personnes allument des bougies tout en priant en silence. Certains s’agenouillent et pleurent. D’autres portent des statues de la Vierge dans leurs bras en recevant la bénédiction d’un prêtre.

Parmi les pèlerins pour la première fois cette année, il y avait Yamilleth Fuente, qui est entrée dans la basilique portant un foulard jaune orné d’une image de Notre-Dame de Guadalupe.

Fuente, qui s’est rendue seule à Mexico depuis son domicile au Salvador, a déclaré qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer en 2014 et qu’elle s’était rétablie après avoir prié la Vierge. Lorsqu’elle a suggéré de faire le pèlerinage, son mari et ses deux enfants l’ont encouragée.

« J’ai aimé la Vierge toute ma vie. J’avais même l’habitude de rêver d’elle », a déclaré Fuente. “Le nom de ma fille est Alexandra Guadalupe parce qu’elle est aussi un miracle que la Vierge m’a accordé.”

Pour l’Église catholique, l’image de la Vierge est un miracle en soi – datant d’une froide aube de décembre 1531 lorsque Juan Diego se promenait près de la colline de Tepeyac.

Selon la tradition catholique, Juan Diego a entendu une voix féminine l’appeler, a gravi la colline et a vu la Vierge Marie se tenir là, vêtue d’une robe qui brillait comme le soleil. S’adressant à lui dans sa langue maternelle, le nahuatl, elle a demandé la construction d’un temple pour honorer son fils, Jésus-Christ.

Pendant que l’église enseigne, Juan Diego a couru avertir l’évêque local, qui était sceptique, puis est retourné sur la colline pour d’autres échanges avec la Vierge. À sa suggestion, il quitta la colline portant des fleurs dans son manteau, et quand il ouvrit plus tard le manteau en présence de l’évêque, il montra une image détaillée et colorée de la Vierge.

Ce morceau de tissu est actuellement suspendu au centre de la Basilique, protégé par un cadre.

Dans une édition annotée de l’histoire de l’apparition, le révérend Eduardo Chavez – un expert de premier plan sur le sujet – a déclaré que l’apparition de la Vierge s’était produite dans une période de désespoir. En 1531, 10 ans après la conquête des Aztèques par les Espagnols, la variole avait tué près de la moitié de la population indigène du Mexique, détruisant leurs systèmes sociaux et religieux d’avant la conquête.

Pour de nombreux Mexicains, l’image de la Vierge est devenue un symbole d’unité parce que son visage a l’air métis – ni entièrement autochtone ni européen, mais un peu des deux.

Certains universitaires ont déclaré que la dévotion à Notre-Dame de Guadalupe mêle les croyances indigènes et catholiques, bien que l’Église catholique rejette cette théorie. Au pied de la colline qui abrite aujourd’hui la basilique se trouvait un temple dédié à la déesse Coatlicue Tonantzin, et la date de l’apparition coïncidait avec une fête indigène.

Récemment, de nombreux taxis-motos étaient garés sur l’une des esplanades à l’extérieur de la basilique. Abraham García, un chauffeur de 45 ans de la ville voisine de Nezahualcóyotl, était là, accompagné de plus de 70 collègues.

“Nous venons année après année pour remercier Dieu, la basilique et la Vierge, et lui demander de l’aide”, a-t-il déclaré. “Ce fut une bonne année pour nous, alors maintenant nous repartirons encore plus bénis.”

De nombreux véhicules des conducteurs ont des autocollants à l’effigie de la Vierge sur leurs vitres ; d’autres exposent une statuette d’elle sous le rétroviseur.

Selon Nayeli Amezcua, chercheur à l’École nationale d’anthropologie et d’histoire, les images et les sculptures jouent un rôle important dans cette foi.

« Le catholicisme est une religion très sensorielle… À travers de nombreux objets, le sacré est transmis », a-t-elle déclaré. “On pourrait les considérer comme des représentations, mais pour ceux qui y croient, les images elles-mêmes sont vivantes.”

Fuente, la pèlerine salvadorienne, est désireuse de partager la ferveur de sa foi.

“Ma vie entière est remplie de miracles de Dieu et de la Sainte Vierge”, a-t-elle déclaré. “Tu pourrais écrire un livre sur tout ce qu’elle a fait pour moi.”

___

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

María Teresa Hernández, The Associated Press