La déviation de l’itinéraire laisse les passagers paniqués sur Twitter, les chemins de fer déclarent que “le train n’est pas détourné”

Un tweet récent d’un passager au sujet du “détournement” de son train a semé la panique dans les chemins de fer indiens. Cela s’est produit dimanche lorsque le Karnataka Sampark Kranti Express a été détourné entre Majri Junction et Sitafal Mandi. Lorsque Krushna Behera s’est rendu compte que le train ne suivait pas l’itinéraire habituel, il s’est inquiété. Il a posté sur Twitter et tagué l’Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) et le Divisional Railway Manager (DRM) de Secunderabad.

Krushna a écrit, dans un tweet maintenant supprimé, “Cher IRCTC, le train DRM Secunderabad no-12650 a été détourné, aidez-moi s’il vous plaît !!!!” et a terminé son tweet avec les hashtags “train détourné, aide”.

Alarmé par la plainte de Krushna, les chemins de fer Seva Kendra ont été assez rapides pour répondre et lui ont demandé de partager les détails du train ainsi que son numéro de contact. Le Seva Kendra a fourni au passager le numéro de la ligne d’assistance et un identifiant de courrier pour lui faire part de ses inquiétudes quant à une réparation rapide. La police des chemins de fer a également été chargée d’enquêter sur l’affaire.

Bientôt, le compte Twitter officiel du FPR à Secunderabad a clarifié tous les doutes et a répondu à Krushna que le train avait été détourné. Le tweet disait : « Le train n’est pas détourné. Le train est dévié. Ne paniquez pas.

The train is not hijacked. Train is diverted. Don’t get panic — rpfscr (@rpfscr) July 10, 2022

Toute la question a ensuite explosé en ligne. De nombreux utilisateurs étaient furieux contre le passager pour avoir répandu de telles rumeurs. Certains d’entre eux ont également reproché aux chemins de fer indiens de ne pas avoir informé les passagers avant de détourner le train de son itinéraire.

Un utilisateur a écrit : « Pouvez-vous le réserver pour avoir agi avec négligence, répandu des rumeurs et semé la panique en public ? Mettez-lui au moins une lourde amende. S’il n’est pas dans le train, la plainte doit être adressée à l’unité de cybercriminalité. Ne laissez pas ces gens s’en tirer sans encombre. Il a affirmé avoir été détourné.

Un autre a commenté : « Pourquoi ? Depuis quand les trains déroutent sans annoncer, il n’est pas naturel que les passagers paniquent ?”

En plus de déclencher un festival de mèmes dans la section des commentaires, le tweet de Krushna a suscité d’innombrables émoticônes riantes.

