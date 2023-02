“La dévastation est intense”: les volontaires SA en Turquie frappée par le tremblement de terre disent qu’il manque encore des dizaines

Le fondateur de la Fondation Salaam, Azhar Vadi, a décrit les missions de recherche et de sauvetage en Turquie comme émouvantes.

Vadi s’est entretenu avec News24 depuis Hatay, l’une des zones touchées par le séisme de magnitude 7,8 lundi.

Ahmed Bham de Gift of the Givers dit que l’organisation humanitaire s’est associée à une agence de recherche et de sauvetage qui déploie des volontaires dans les zones nécessitant une assistance.

“Ce fut une journée très émouvante. Nous rendions visite à des familles, assis devant leurs maisons complètement détruites, beaucoup attendant que les sauveteurs sortent les membres de la famille des décombres.”

C’était la réponse d’Azhar Vadi, le fondateur de la Fondation Salaam, à propos des missions de recherche et de sauvetage en Turquie frappée par le tremblement de terre. Vadi s’est envolé pour la Turquie lundi pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage et à l’approvisionnement alimentaire, entre autres.

S’adressant à News24 depuis Hatay, Vadi a déploré le manque d’efforts médicaux et de sauvetage, affirmant que la plupart des bâtiments avaient été réduits en poussière tandis que les survivants recherchaient frénétiquement des êtres chers.

SUIVRE: EN DÉVELOPPEMENT | Le nombre de morts s’élève à plus de 21 000 en Turquie, séisme en Syrie, Erdogan fait face à la colère

Un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé la Turquie et la Syrie lundi matin, faisant des milliers de morts et des destructions massives, ce qui a conduit à des appels à l’aide.

Vadi a déclaré qu’il craignait que la pénurie de services de recherche et de sauvetage ne laisse des dizaines de personnes disparues.

Il a dit:

La période de fenêtre pour retrouver des personnes vivantes diminue lentement. Alors que les équipes de pelleteuses et de tracteurs poursuivent leur travail, l’accent sera mis sur la prise en charge des sans-abri et des blessés. Un grand nombre de personnes sont toujours portées disparues et sans nouvelles. Cela signifie qu’ils sont probablement dans les rochers.

Vadi a déclaré que la situation était probablement pire dans la Syrie voisine, qu’il a également attribuée à une pénurie de fournitures et à des dommages aux routes menant au pays.

“La zone touchée a été le centre de la guerre civile, il n’y a donc pas beaucoup de producteurs syriens de quoi que ce soit, seulement des camps de réfugiés. Ils dépendent d’un seul passage frontalier pour les approvisionnements en provenance de Turquie. Et maintenant, rien ne passe. De nombreuses maisons et des bâtiments sont détruits en Syrie, et le nombre de personnes piégées en dessous est très élevé car ils ont très peu de machines pour creuser lourdement. »

LIRE | Quatre Sud-Africains incarcérés en Turquie ne sont pas blessés dans le tremblement de terre meurtrier – Dirco

Ahmed Bham de Gift of the Givers a parlé à News24 en route vers Hatay. Il s’est envolé pour la Turquie mercredi et faisait partie des volontaires déployés pour la mission de recherche et de sauvetage.

“Nous faisons partie de l’agence turque de gestion des catastrophes, qui travaille avec toutes les équipes et dépêches de recherche et de sauvetage [volunteers] dans différentes zones, y compris là où se trouvent des civils survivants. La dévastation est intense. Les gens sont au bord de la route, sans abri”, a-t-il dit.