La dévastation du cyclone Gabrielle “presque au-delà de toute croyance”

Points clés: Le cyclone Gabrielle a causé d’importants dégâts en Nouvelle-Zélande.

Il s’essouffle maintenant, mais a fait au moins quatre morts et plus d’un millier de personnes sont toujours portées disparues.

La Nouvelle-Zélande est en état d’urgence national depuis au moins sept jours.

Alors que le temps s’adoucit, la Nouvelle-Zélande est confrontée aux horreurs du cyclone Gabrielle, avec au moins quatre morts, plus d’un millier de disparus et de vastes étendues de terre encore sous l’eau.

Hawke’s Bay est en train de devenir la région la plus durement touchée, où 9 000 personnes ont été déplacées et un enfant perdu dans les eaux de crue fait partie des morts.

On craint que le nombre de morts n’augmente à mesure que les inondations diminuent et que les liens sont rétablis avec des villes éloignées coupées par la tempête, la pire qu’ait connue la Nouvelle-Zélande en 35 ans.

“C’est presque incroyable”, a déclaré le ministre de la Gestion des urgences, Kieran McAnulty, à Radio NZ.

La police a déclaré avoir reçu 1 442 signalements de personnes injoignables, la plupart provenant des régions de Hawke’s Bay et de Tairawhiti, dans l’est de l’île du Nord.

Alors que la police s’attend à ce que “la grande majorité” de ceux-ci soient le résultat de réseaux de communication en panne, la police est très préoccupée par “plusieurs personnes”.

“Préoccupation importante”

Le Premier ministre Chris Hipkins a déclaré qu’il y avait une “préoccupation importante” pour un certain nombre de personnes portées disparues à Hawke’s Bay.

“Aujourd’hui, nous obtenons une meilleure image des dégâts à travers l’île du Nord”, a-t-il déclaré.

“Ce qui est clair, c’est que la dévastation est généralisée et qu’elle a fait des ravages au-delà des biens et des moyens de subsistance, pour les gens.”

M. Hipkins a déclaré mercredi que l’accent était mis sur les missions de sauvetage, la restauration de l’électricité et des télécommunications, la réalisation de relevés aériens et le déploiement de fournitures d’urgence.

Le cyclone Gabrielle s’éteint progressivement alors qu’il se déplace vers l’est dans le Pacifique, mais a laissé un lourd tribut. Source: PAA / Force de défense néo-zélandaise Le ministre de la Défense, Andrew Little, a déclaré que 200 personnes et cinq chiens avaient été sauvés des toits par la montée des eaux de crue par le personnel de la défense à Hawke’s Bay, où la police et les opérateurs d’hélicoptères privés se sont joints au tableau de bord pour treuiller les gens en lieu sûr.

“Il y a eu une situation très éprouvante dans laquelle j’ai été impliquée dans laquelle une dame âgée était coincée dans un arbre et son mari était sur le toit”, a déclaré Joe Faram, pilote en chef de Rotorforce Helicopters, à Radio NZ.

“J’ai dû les transporter directement à l’hôpital, car elle était assez hypothermique et très faible.”

“J’ai aussi eu un cas où j’ai fait voler un homme d’un toit et il avait sa jambe dans le plâtre et beaucoup de jeunes enfants et j’ai fait voler un jeune couple avec un nouveau-né.”

“Deuil inimaginable”

Trois des décès sont survenus à Hawke’s Bay.

Le corps d’un enfant a été retrouvé à Eskdale, un autre corps a été retrouvé sur la plage de Bay View, à proximité, et une maison s’est effondrée sur une femme à Putorino sous un glissement de terrain causé par de fortes pluies.

La mort d’un pompier volontaire a également été confirmée mercredi à Muriwai, sur la côte ouest d’Auckland.

“Le chagrin de leurs familles et de leurs proches sera inimaginable”, a déclaré M. Hipkins.

Cyclone de catégorie 2 à travers les tropiques, Gabrielle a porté la même intensité alors qu’il se déplaçait vers le sud jusqu’aux eaux néo-zélandaises, impactant l’île du Nord de dimanche à mardi.

Des milliers de personnes ont été évacuées à travers la Nouvelle-Zélande. Source: AAP, AP / Paul Taylor Il s’estompe progressivement à mesure qu’il se déplace vers l’est dans le Pacifique, mais a laissé un lourd tribut.

Des villes entières ont été coupées par la tempête, avec Wairoa dans le nord de Hawke’s Bay et certaines communautés de Tairawhiti sans électricité et inaccessibles par voie terrestre, aérienne ou maritime.

Les communications ont été rétablies mercredi, avec des missions urgentes en cours pour fournir de la nourriture et de l’eau.

La force de défense a été dépêchée pour aider, avec du personnel NZDF 700, quatre avions, sept hélicoptères, deux navires et 58 camions déployés à travers le pays.

Le HMNZS Manawanui a navigué d’Auckland à destination de Gisborne, déposant de la nourriture et de l’eau à Tairawhiti en cours de route.

Environ 160 000 foyers restent sans électricité sur l’île du Nord, contre 225 000 mardi.

Alors que l’électricité et les communications sont rétablies à mesure que le temps s’améliore, de nombreuses autoroutes importantes ont subi d’importants dommages en raison d’inondations et de glissements de terrain.

La Nouvelle-Zélande est en état d’urgence national depuis au moins sept jours, M. McAnulty prévoyant une reprise “longue et lente”.

“Ce ne sera pas une solution miracle et ce ne sera pas bon marché, mais nous nous engageons à le faire”, a-t-il déclaré.