La dévastation de l’ouragan Ian a mis à nu des photos aériennes

La destruction de l’ouragan Ian, qui a fait près de trois douzaines de morts et pulvérisé d’innombrables maisons, commence à peine à être quantifiée.

L’un des ouragans les plus puissants à avoir jamais frappé les États-Unis, il a balayé Cuba, le golfe du Mexique et la Floride cette semaine avant de remonter en Caroline du Sud et du Nord vers la fin de la semaine, pour finalement s’affaiblir en une tempête post-tropicale vendredi soir.

Des photos aériennes prises avant et après que l’ouragan a frappé la Floride montrent son impact catastrophique.

Dans de nombreuses images, les zones qui abritaient autrefois de nombreuses maisons n’ont plus que quelques bâtiments, les autres ont été rasés. Une photo d’une rangée de propriétés en bord de mer a une image choquante : après l’ouragan, il ne restait que deux bâtiments, avec des débris éparpillés partout.

Dans une autre image, le toit d’une maison a été soulevé et déposé à côté de la maison, exposant les pièces à l’intérieur.



Regardez le diaporama de photos montrant la destruction de l’ouragan Ian en haut de cet article