La deuxième ville du centre du Tennessee demande aux habitants de conserver l’eau et émet une alerte en cas de sécheresse

UN deuxième ville du centre du Tennessee demande aux résidents de conserver l’eau alors que l’État continue de connaître des conditions météorologiques sèches à l’approche de la deuxième semaine complète de septembre.

Les autorités de la ville de Portland ont émis vendredi une alerte à la pénurie d’eau, invoquant des conditions de sécheresse dans la région. La nouvelle alerte intervient un peu plus d’une semaine après que la ville a émis une interdiction de brûlage le 28 août, qui vise à prévenir les risques d’incendie et à réduire la consommation d’eau en cas d’incendies de broussailles en éliminant tout brûlage à ciel ouvert.

Portland est divisée entre les comtés de Robertson et de Sumner, mais la majorité de la ville se trouve dans le comté de Sumner.

Lorsque l’interdiction de brûlage a été émise le 28 août, le service d’incendie de Portland a déclaré sa page Facebook que la ville avait un faible approvisionnement en eau brute

Vendredi, les responsables de la ville ont déclaré sur Facebook que l’approvisionnement en eau brute de Portland était proche du statut d’urgence.

Que signifie « se rapprocher de l’état d’urgence » ? Et maintenant ?

Dans leur alerte de pénurie, les responsables de la ville ont cité les faibles niveaux du lac City et le manque de précipitations.

Environ 3,3 millions de Tennesseans connaissent des conditions de sécheresse provoquées par une chaleur excessive et des quantités limitées de pluie, selon sécheresse.gov.

Il y a moins d’une semaine, seulement 2,1 millions de Tennesseans étaient touchés, selon les données.

L’ensemble du comté de Robertson et la majeure partie du comté de Sumner sont actuellement considérés comme en situation de sécheresse modérée. Une partie du sud-est du comté de Sumner est considérée comme anormalement sèche. D’autres régions du Tennessee, comme le comté de Hickman, connaissent des niveaux extrêmes de sécheresse, des conditions favorables aux pertes de récoltes et aux incendies de forêt.

« En août, nous recevons en moyenne 9,6 cm de pluie », a déclaré la météorologue Alyssa Clements, du National Weather Service de Nashville, dans une interview accordée au Tennessean la semaine dernière. « Le mois dernier, nous n’avons enregistré que 3 cm de pluie. »

En raison de l’alerte de pénurie de Portland, les clients raccordés au réseau d’eau de la ville sont encouragés à conserver volontairement l’eau en éliminant les utilisations non essentielles, telles que l’irrigation, le remplissage ou le remplissage des piscines, les mesures de contrôle de la poussière et le lavage des véhicules et des équipements ou des maisons, des trottoirs, des allées et d’autres zones extérieures.

« Toutes les mesures de conservation volontaires que vous êtes en mesure de fournir sont grandement appréciées, car des précipitations considérables sont nécessaires pour rétablir le système à des niveaux de fonctionnement sûrs », ont déclaré les responsables de la ville de Portland dans un communiqué vendredi.

Il existe quelques exceptions à ces mesures de conservation volontaires.

Qui ou qu’est-ce qui est exempté ?

Des mesures de conservation volontaires ont été définies pour les clients de l’eau de la ville uniquement et ne s’appliquent pas aux zones qui utilisent d’autres approvisionnements en eau, comme le terrain de golf de la ville, ou aux zones qui ne sont soumises à aucune mesure de conservation volontaire connue, indique le communiqué.

Le rinçage des bouches d’incendie et des conduites ainsi que les autres travaux d’entretien obligatoires de la ville sont également exemptés de la conservation volontaire.

Alors que les responsables de la ville surveillent les effets de la conservation volontaire sur le système, le plan de gestion de la sécheresse de la ville peut nécessiter des restrictions obligatoires si les conditions de sécheresse persistent ou s’aggravent.

Restrictions obligatoires : à quoi s’attendre

Selon le Plan de gestion de la sécheresseLes points déclencheurs pour l’émission de restrictions obligatoires sur l’eau comprennent, sans toutefois s’y limiter :

Incapacité de l’usine de traitement des eaux à fonctionner à sa capacité maximale en raison d’une réduction du rendement des approvisionnements en eau brute.

Incapacité d’un des réservoirs de stockage du système de distribution à retrouver sa pleine capacité au cours d’une nuit.

L’incapacité de Drakes Creek à produire suffisamment d’eau brute en toute sécurité, obligeant l’usine de traitement des eaux à prélever 50 % de l’eau brute du lac City.

La demande en eau dépasse 80 % de la capacité de la station de traitement des eaux pendant 10 jours consécutifs ou plus.

Des restrictions d’eau obligatoires peuvent être imposées après vérification de tout ou partie des points de déclenchement énumérés dans le plan.

Selon le plan, les réductions de la consommation d’eau pendant les restrictions obligatoires de consommation d’eau obligeraient les clients à :

Respectez les horaires d’arrosage des arbustes et des plantations paysagères, en autorisant uniquement les moyens d’arrosage manuels effectués en dehors des heures de clarté uniquement.

Imposer une interdiction de lavage des trottoirs et des parkings ainsi que de lavage des voitures domestiques, comme indiqué dans la phase de restrictions volontaires de l’eau.

Imposer une interdiction des lave-autos commerciaux qui n’utilisent pas d’eau recyclée.

Appliquer une majoration de 15 % sur les tarifs de l’eau.

L’application des restrictions obligatoires relatives à l’eau peut entraîner des avertissements, une pénalité de 200 $ ou la résiliation du service pour les personnes reconnues coupables d’infraction.

Le non-respect des restrictions obligatoires pendant plus de trois jours consécutifs entraînera la résiliation du service du client, selon le plan, bien que le service puisse être rétabli une fois la pénalité payée.

L’objectif des restrictions d’eau obligatoires est de ramener la demande d’utilisation de l’eau à un niveau durable pendant au moins 60 jours dans des conditions de sécheresse, probablement en correspondance avec une sécheresse sévère (D2) ou extrême (D3) telle que décrite par le Système à cinq catégories du US Drought Monitor classer les conditions de sécheresse, selon le Plan de gestion de la sécheresse. La sécheresse exceptionnelle (D4) est la catégorie de sécheresse la plus intense.

Pour plus d’informations, consultez le site Web de la ville de Portland. Plan de gestion de la sécheresse.

Vous pouvez contacter Katie Nixon à [email protected].

Cet article a été publié à l’origine sur Nashville Tennessean : La ville de Portland, dans le Tennessee, connaît une pénurie d’eau alors que la sécheresse s’aggrave