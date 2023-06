La deuxième version bêta pour développeurs de watchOS 10 est désormais disponible

Apple a lancé aujourd’hui la deuxième version bêta du développeur de watchOS 10 pour les tests, permettant aux utilisateurs de tester la prochaine mise à jour logicielle majeure pour Apple Watch avant sa sortie publique prévue à l’automne.

watchOS 10 marque la plus grande mise à jour d’Apple Watch depuis des années, offrant aux utilisateurs une nouvelle approche pour afficher les informations avec des applications repensées, une nouvelle Smart Stack pour afficher les widgets pertinents, de nouveaux cadrans de montre, et plus encore.

Les précédentes itérations de watchOS, telles que watchOS 9 l’année dernière, ont vu Apple annoncer des améliorations assez ternes pour l’Apple Watch, Apple changeant complètement les choses avec watchOS 10, apportant un ensemble complet d’applications repensées pour fournir plus d’informations en un coup d’œil, et de nouvelles façons pour naviguer et accéder rapidement au contenu.

Journal bêta du développeur watchOS 10

watchOS 10 – Bêta 1 : Sortie le lundi 5 juin

Sortie le lundi 5 juin watchOS 10 – Bêta 2 : Sortie le mercredi 21 juin

watchOS 10 nécessite un iPhone XS, un iPhone XR ou une version ultérieure avec iOS 17 et l’un des modèles d’Apple Watch suivants : Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5, Apple Watch SE, Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8 ou Apple Watch Ultra.

watchOS sera probablement rendu public officiellement en septembre, lorsqu’Apple dévoilera généralement sa gamme d’Apple Watch de nouvelle génération.