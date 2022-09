La deuxième vente Prime Day d’Amazon aura lieu les 11 et 12 octobre

Amazon organise le mois prochain un autre accord de type Prime Day, marquant la première fois qu’il organisera deux événements de ce type la même année.

La société a déclaré lundi que l’événement, qu’elle appelle la “Prime Early Access Sale”, aura lieu les 11 et 12 octobre. L’événement n’est ouvert qu’aux membres du programme d’abonnement Prime d’Amazon et proposera “des centaines de milliers” d’offres de vacances, a déclaré Jamil Ghani, vice-président de Prime, dans une interview.

CNBC avait précédemment signalé qu’Amazon avait commencé à contacter les vendeurs à propos de l’événement en juin.

Le Prime Day, qui a débuté en 2015, a généralement lieu une fois par an pendant l’été. Mais Amazon a modifié le calendrier de l’événement en 2020 et 2021, car la pandémie de Covid-19 a mis à rude épreuve ses opérations. L’entreprise a également expérimenté d’autres événements à prix réduits, comme une vente de vêtements, une événement axé sur les animaux de compagnie et un événement beauté d’automne.

Ghani a refusé de dire si Amazon prévoyait d’organiser plus d’un événement de vente pour les membres Prime à l’avenir.

En organisant un événement commercial pour octobre, Amazon joue dans une tendance qui a pris de l’ampleur ces dernières années. Les principaux détaillants ont commencé à annoncer des promotions bien avant le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday, en grande partie parce que de plus en plus de ventes se déplacent en ligne.

Le nouvel événement de vente pourrait aider à relancer les achats de vacances tôt pour Amazon alors que la société regarde vers le bas le ralentissement des ventes de commerce électronique et une foule de défis économiques, y compris une récession potentielle, une inflation en flèche, une hausse des taux d’intérêt et l’expansion excessive qu’elle a entreprise pendant la pandémie.

Les ventes de vacances devraient augmenter par rapport à l’année dernière, mais une grande partie de l’augmentation sera probablement due à des prix plus élevés, selon les prévisions de Bain & Co. Les acheteurs seront probablement plus à la recherche de remises que d’habitude, car leurs portefeuilles seront mis à rude épreuve.

“Ces jours-ci, ce n’est pas perdu pour vous ou moi que les gens essaient de faire fructifier leur dollar”, a déclaré Ghani.

