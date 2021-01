La première vente flash du Xiaomi Mi 11 a eu lieu le 1er janvier et bien qu’elle se soit terminée rapidement (en seulement 5 minutes), elle a déplacé 350000 unités. Le téléphone se prépare maintenant à la vente n ° 2, mais vous ne pourrez peut-être pas vous inscrire. D’une part, le téléphone n’est toujours disponible qu’en Chine.

Mais même là, la vente sera disponible exclusivement pour les membres Plus de JD.com. Le prix sera le même qu’auparavant, à partir de 4000 CNY pour le modèle de base (avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage). Vous pouvez doubler la capacité de stockage pour 300 CNY de plus. Notez que seules certaines options de couleur semblent être disponibles.







Options de couleurs multiples du Xiaomi Mi 11 • Y compris le cuir vegan et l’édition spéciale

La vente commence à 20h00 heure locale et on ne sait pas combien d’unités seront disponibles, donc si vous en voulez une, vous feriez mieux d’être prêt. Ou vous pourriez décider d’attendre le Mi 11 Pro, qui est attendu en février.

Source (en chinois)