La crise des coronavirus en Inde s’aggrave, les hôpitaux se déformant sous la pression croissante de la deuxième vague d’infections. Le pays d’Asie du Sud a signalé mardi 259 170 nouveaux cas et 1 761 décès sur une période de 24 heures, selon les données du gouvernement. C’est le sixième jour consécutif que le nombre quotidien de cas en Inde a dépassé 200 000 tandis que le nombre quotidien de morts – encore relativement bas – augmente légèrement. Les cas ont commencé à augmenter depuis février et jusqu’à présent ce mois-ci, l’Inde a signalé plus de 3,1 millions de nouveaux cas et plus de 18 000 décès. Le nombre total de cas cumulés a dépassé 15 millions, faisant de l’Inde le deuxième pays le plus infecté derrière les États-Unis. « En raison du très grand nombre de cas, en raison de la flambée, nous voyons les hôpitaux être vraiment débordés – et c’est un défi que nous devons relever », a déclaré K VijayRaghavan, principal conseiller scientifique du gouvernement indien, à CNBC « Street Signs Asia » mardi. Les hôpitaux refusent les patients en raison d’un manque de lits – y compris ceux qui sont gravement malades. Dans certains cas, des patients non apparentés sont obligés de partager des lits, selon les médias. Les établissements de santé manquent également d’oxygène et le Le gouvernement détournerait de l’oxygène destiné aux industries à des fins médicales. VijayRaghavan a déclaré que le gouvernement tentait de réduire le stress sur le système médical en déplaçant les agents de santé d’un endroit à un autre et en créant des hôpitaux d’urgence.

Installation de Covid en préparation au complexe sportif du Commonwealth Games Village le 19 avril 2021 à New Delhi, en Inde. Mohd Zakir | Hindustan Times | Getty Images

Les États entrent dans des verrouillages partiels

Jusqu’à présent, l’Inde a résisté à un deuxième verrouillage national – le verrouillage national de l’année dernière de fin mars à mai a affecté de manière disproportionnée le secteur informel et a fait sortir l’Inde de sa trajectoire de croissance. Les États, cependant, intensifient les restrictions sociales alors que les régions durement touchées se retrouvent dans des verrouillages partiels. L’épicentre de la deuxième vague est l’État le plus riche de l’Inde, le Maharashtra, qui abrite la capitale financière du pays, Mumbai. L’État occidental à lui seul a signalé plus d’un million de nouveaux cas depuis le début du mois d’avril. Le Maharashtra est déjà en état de verrouillage partiel jusqu’au 1er mai. les rapports disent que de nouvelles restrictions sont attendues car le décompte quotidien des cas montre peu de signes de ralentissement. La capitale nationale, Delhi, ainsi que l’État le plus peuplé de l’Inde, l’Uttar Pradesh, font également partie d’une poignée de régions et d’états où les cas de Covid-19 sont en augmentation.

Delhi est entré dans un verrouillage partiel de six jours lundi où seuls les services essentiels seraient autorisés à fonctionner. Ministre en chef Arvind Kejriwal a déclaré lors d’une conférence de presse virtuelle que s’il est généralement contre un verrouillage, garder les gens à la maison à Delhi aiderait le gouvernement local à organiser plus de lits d’hôpital et collaborer avec le gouvernement fédéral pour augmenter l’approvisionnement en oxygène et en médicaments. Il a imploré les gens d’observer le verrouillage et de ne pas sortir inutilement. D’autres États, dont l’Uttar Pradesh, le Rajasthan, le Madhya Pradesh, le Karnataka, l’Haryana, le Gujarat, le Kerala et le Tamil Nadu, ont également renforcé les restrictions telles que l’introduction de couvre-feux de nuit.

Étendre les vaccins à plus de groupes