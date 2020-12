(Opinion Bloomberg) – À un moment donné, chaque pays a osé croire qu’il avait trouvé comment vaincre le SRAS-CoV-2, jusqu’à ce que la réalité s’installe.

Le flirt malavisé du Royaume-Uni avec une stratégie «d’immunité des troupeaux» en mars a rapidement conduit à un demi-tour et à des restrictions sévères. La France et l’Espagne ont promis de ne jamais répéter les verrouillages draconiens qu’ils ont imposés au début – seulement pour rompre leur vœu lorsque les systèmes de test et de trace n’ont pas réussi à suivre le rythme de la contagion des vacances d’été. Les Israéliens, qui après un premier verrouillage se sont fait dire de profiter de la vie et de «prendre une bière», sont maintenant confrontés à un troisième. Donald Trump a récemment affirmé qu’il avait mis fin à la pandémie (il ne l’avait pas fait).

Maintenant, c’est au tour de la Suède. Après une accalmie estivale, le pays scandinave célèbre pour son approche volontaire «basée sur la confiance» de la distanciation sociale est en train d’être battu par une vague hivernale du coronavirus. Sa moyenne sur 7 jours de cas et de décès quotidiens par habitant dépasse actuellement le Royaume-Uni, la France et l’Espagne, et n’est pas loin des chiffres américains. Alors que le nombre total de décès de la Suède de 7 514 décès par habitant est inférieur à celui de ces pays, ils dépassent de loin ses voisins nordiques à cinq fois le taux du Danemark, neuf fois celui de la Finlande et 10 fois celui de la Norvège.

L’aura de calme que les Suédois ont projetée s’estompe en conséquence. Les lits de soins intensifs de Stockholm étant presque pleins, le Premier ministre Stefan Lofven a récemment prononcé un discours sombre à la télévision – un événement historiquement rare – implorant les citoyens de suivre de nouvelles restrictions strictes pour alléger les hôpitaux surchargés et sauver Noël. Les rassemblements publics sont limités à huit personnes; les écoles ont été fermées, certaines pour la première fois; les ventes d’alcool sont interdites après 22 heures. Alors que beaucoup reste une recommandation plutôt qu’une règle, le gouvernement suédois a proposé une loi qui lui donnerait le pouvoir de fermer des magasins en réponse à une pandémie qui s’aggrave.

Cela ne se rapproche pas des fermetures d’entreprises généralisées observées ailleurs ou du remplissage bureaucratique des verrouillages en France. Mais c’est un signe que tout ce qui fonctionnait en Suède ne fonctionne plus. Bien que le pays ait souffert d’un taux de mortalité élevé au cours de la première vague, il y avait optimisme qu’il s’agissait d’un coût initial en échange de moins de souffrances économiques et de niveaux d’immunité plus élevés – tout en respectant, et même en renforçant, un tissu de confiance sociale. L’économie suédoise à la fin du mois de septembre n’était que de 2,2% plus petite qu’elle ne l’était en 2019, selon HSBC. Mais la nouvelle vague est une mauvaise évolution.

Il est tentant de se réjouir des échecs de la Suède et de l’attitude de son principal épidémiologiste, Anders Tegnell, tour à tour curieusement inflexible (il s’oppose aux masques faciaux) et imprévisible (ses demi-tours sur les directives pour les enfants). Mais peut-être que la Suède tombe simplement dans la norme pour cette crise de santé publique. Après tout, l’Allemagne, une tache lumineuse de l’Europe au début de cette année, connaît un renversement similaire de fortunes. Ses décès quotidiens atteignent leur plus haut niveau depuis le début de la pandémie, ce qui a incité la chancelière Angela Merkel à appeler les Allemands à freiner les célébrations de Noël dans un discours émouvant. La Suisse est également plus durement touchée cette fois-ci.

La réalité est que tous les pays ont dû apprendre de leurs erreurs. Les données estimant la rigueur des restrictions de Covid-19 dans le monde suggèrent que des pays comme l’Italie et la France ont assoupli leur approche de verrouillage depuis avril, en maintenant les écoles ouvertes par exemple. Giuliano di Baldassarre, professeur de gestion de crise à l’Université d’Uppsala, estime que les leçons sont allées dans les deux sens: la Suède a appris à d’autres pays à envisager des restrictions plus humaines et plus stables, mais il a également été enseigné qu’un manque devenir un problème.

Alors que les pays du Royaume-Uni à la Croatie resserrent les restrictions avant les vacances, l’idéal d’un «modèle» européen pour contrôler le virus semble de plus en plus inaccessible – et cela inclut le modèle suédois, au centre d’une telle fascination plus tôt cette année. Il aurait été difficile de reproduire ailleurs les avantages naturels du pays scandinave, tels qu’un taux élevé de travail à distance et de ménages à un seul occupant. Aujourd’hui, il semble que l’engagement populaire du pays en faveur de la distanciation sociale souffre de fatigue, comme ailleurs. Tant que les vaccins ne seront pas déployés à grande échelle, le danger pour les gens du monde entier sera d’imaginer qu’ils ont battu ce virus.

