La deuxième vague de Covid au Népal est désormais sous contrôle (Premier ministre)

La deuxième vague d’infections à Covid au Népal diminue – mais le pays a besoin de plus de vaccins pour faire face à la pandémie, a déclaré à CNBC le Premier ministre Khadga Prasad Sharma Oli.

« La vague est sous contrôle et elle descend », a-t-il déclaré lundi à « Street Signs Asia ». Il a dit qu’il y a eu une diminution de 75 % des cas.

Le Népal a signalé 2 049 infections lundi, contre un record de plus de 9 000 nouveaux cas par jour à la mi-mai.

« C’était comme une crise, une crise très grave … quand la vague a commencé », a déclaré Oli, notant que les infections et les décès avaient augmenté et que le Népal était confronté à une pénurie de lits d’hôpitaux, d’équipements et d’installations médicales. Il a décrit la poussée comme « très contagieuse et plus mortelle ».