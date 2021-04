New Delhi: La santé mentale est un sujet brûlant à travers le monde maintenant en raison de la prise de conscience croissante de son impact sur les gens. Malgré le bruit, cependant, peu de mesures ont été prises pour résoudre les problèmes urgents de santé mentale, l’approche étant plus curative que préventive. Cette approche contredit ce qui avait été envisagé dans la première politique de santé mentale de l’Inde en 2014.

Au cours de la discussion organisée par l’Université d’Ashoka – «Le chemin de l’Inde à travers la deuxième vague» mardi – le Dr Soumitra Pathare, directeur du Centre for Mental Health Law & Policy, a déclaré avec déception: «Tout le monde parle de la façon dont le système de santé indien s’est effondré. il n’y a pas eu d’effondrement du système de santé mentale… il n’a jamais existé au départ. Il n’y a donc rien à effondrer », a-t-il déclaré.

Le Dr Pathare était accompagné du Dr Gagandeep Kang, du Dr Shahid Jameel, du Dr Gautam Menon, du Dr Ramanan Laxminarayan, du Professeur Priscilla Rupali qui s’étaient réunis pour discuter des problèmes de santé mentale.

Comment est-ce qu’on est arrivés ici? Qu’aurions nous pu faire de mieux? Et, avec impatience, que pourrait-il se passer dans les semaines à venir?

Telles étaient quelques-unes des questions posées par les experts qui ont également discuté de la nécessité de modifier à grande échelle le système de santé indien pour éviter des crises comme celle à laquelle le pays est actuellement confronté.

Données pré pandémie – un avertissement

L’enquête nationale sur la santé mentale (SMHN) de l’Inde a été mise en œuvre par l’Institut national de la santé mentale et des neurosciences (NIMHANS) de Bangalore en 2016 afin de reconnaître le besoin d’informations de bonne qualité, scientifiques et fiables pour renforcer les politiques et programmes de santé mentale.

Les résultats de l’enquête – L’enquête nationale sur la santé mentale en Inde (2016): prévalence, corrélats sociodémographiques et écart de traitement de la morbidité mentale – a révélé que «l’écart de traitement pour la morbidité mentale globale était de 84,5%».

Le SMHN a conclu dans sa plus grande enquête sur la morbidité mentale en Inde: «Une enquête a estimé que près de 150 millions de personnes souffrent de l’une ou l’autre morbidité mentale en Inde. Ces informations doivent être utilisées pour planifier, exécuter et évaluer les programmes de santé mentale dans le pays. »

Citant les données qui constituent la meilleure étude universitaire à être publiée en Inde sur la santé mentale, le Dr Pathare a déclaré: «Bien avant la pandémie, NIMHANS a mis en œuvre une enquête nationale sur la santé mentale et ce qu’ils ont trouvé, c’est que 150 millions d’Indiens avaient une maladie mentale diagnostiquable … et environ 85 pour cent d’entre eux n’ont reçu aucun traitement. »

Telle est la réalité des soins de santé mentale en Inde en 2016: «Les résultats de cette enquête n’ont rien à voir avec la pandémie. Si l’écart de traitement était de 85 pour cent, il doit être passé à 95 pour cent maintenant. Il y a donc probablement une augmentation de 10%. La raison pour laquelle cela devient un tel bruit maintenant est à cause des 10 pour cent de personnes qui sont maintenant touchées – des gens comme vous et moi. «

«Auparavant, il y en avait 85% qui n’avaient pas de voix, et nous ne nous en faisions pas», a-t-il ajouté.

Dans un article de l’EPW (2017) intitulé «Écart de traitement dans les réflexions sur les soins de santé mentale à partir de la politique et de la recherche», les auteurs Reetinder Kaur et RK Pathak ont ​​écrit sur «le large écart de traitement dans les soins de santé mentale en Inde».

La prévalence des maladies mentales graves estimée à environ 6,5% selon «Institute of Health Metrics and Evaluation 2013», cite l’article. Les auteurs ont déclaré: «Un problème majeur qui existe dans les soins de santé mentale en Inde est l’écart de traitement», qui est le nombre d’individus (exprimé en pourcentage) atteints d’une maladie qui ont besoin d’un traitement mais ne le reçoivent pas.

Voie à suivre

Il existe des moyens de relever les défis de la santé mentale, et l’un des défis est une fixation inutile sur la force des psychiatres. Chaque fois que les experts parlent de solutions, ils reçoivent des réponses du type «Que pouvons-nous faire… nous sommes un pays pauvre, nous n’avons pas assez de psychiatres, nous n’avons pas assez de psychologues». C’est la réponse que nous obtenons habituellement », a-t-il déclaré.

À son avis, cette approche qui consiste à placer des espoirs sur les psychiatres n’aidera pas beaucoup. «L’Inde a réduit sa mortalité maternelle de plus de 50 ou 60 pour cent en quelques décennies, non pas parce que nous avons soudainement formé de nombreux obstétriciens et gynécologues. L’Inde a réduit son taux de mortalité infantile grâce aux pédiatres. Le fait est que si nous voulons réduire notre déficit de traitement en santé mentale, cela ne viendra pas uniquement avec les psychiatres, cela viendra si nous avons des soins communautaires appropriés, qui peuvent être fournis à différents niveaux », a-t-il déclaré. mentionné.

Donnant l’exemple des États-Unis d’Amérique, il a déclaré: «Les États-Unis ont plus de psychiatres que le reste du monde réuni. Les États-Unis comptent 50% des psychiatres du monde. Les États-Unis ont un écart de traitement de 30 pour cent. Il est donc clair qu’avoir tous les psychiatres du monde n’est pas le moyen de résoudre le problème.

Il a souligné la nécessité d’avoir une approche préventive de la santé mentale car, en tant que pays pauvre, nous ne pouvons pas nous permettre de tomber malades, mentalement aussi.

La politique nationale de santé mentale de l’Inde de 2014 a mis l’accent sur «l’augmentation de la disponibilité de ressources humaines en santé mentale correctement formées pour répondre aux besoins de santé mentale de la communauté».

La politique a reconnu la réduction de l’écart entre les besoins et la disponibilité de professionnels de la santé mentale formés. Appelé à l’intégration de la santé mentale dans les programmes de formation d’autres domaines connexes, une transition sans heurt d’un médecin généraliste / service à des soins spécialisés, offrant des opportunités aux sages-femmes infirmières auxiliaires pour le perfectionnement des compétences en santé mentale.

«La santé mentale doit être reconnue comme l’affaire de tous», a déclaré la politique.

Il a en outre souligné que «les programmes de formation doivent reconnaître que si l’approche biomédicale pour comprendre les problèmes de santé mentale est sans aucun doute importante, il existe des interventions psychosociales tout aussi importantes qui doivent être intégrées dans des programmes dans toutes les disciplines qui contribueraient à atténuer la détresse de manière modeste.

Il s’agissait d’élargir la portée et la portée des interventions en santé mentale, et d’aider à réduire la stigmatisation et à positionner la santé mentale de manière plus positive.

La politique sous la section «Participation communautaire pour la santé mentale et le développement» met en évidence une augmentation de l’espace pour «la voix des personnes atteintes de maladie mentale et des soignants dans la planification et la rétroaction des services de santé mentale».

Dans la politique, la santé mentale est définie comme «pas seulement l’absence de troubles mentaux. Il est défini comme l’état de bien-être dans lequel les individus réalisent que leurs propres capacités peuvent faire face aux stress normaux de la vie, peuvent travailler de manière productive et fructueuse et sont capables d’apporter une contribution positive à leur communauté… »

Aucun progrès depuis 2014

En Inde, le gouvernement a élaboré la politique – «New Pathway, New Hope», politique nationale de santé mentale de l’Inde. Des experts comme lui ont passé quatre ans à formuler l’idée et la voie de mise en œuvre de la politique nationale de santé mentale en 2014 «Mais rien après cela. Aucune politique n’a été mise en œuvre. Il n’y a pas eu de financement. Les gens croient que nous avons une merveilleuse politique en matière de santé mentale et que nous devons donc bien faire, mais la deuxième partie n’est pas vraie », a-t-il déclaré.

La première vague avait déjà introduit de grands défis en matière de santé mentale. «Combien de ressources ou de financement a été alloué à la santé mentale cette année? Rien, en fait, le budget n’a été réduit et le budget de la santé mentale a été perquisitionné sous prétexte que des gens sont en train de mourir », a déclaré le Dr Pathare. Il a également souligné que lors de la première vague de la pandémie, les seuls services à avoir fermé étaient ceux de santé mentale et ont été transformés en services de covid. Cela n’a pas été suivi pour d’autres flux comme le cardio. Il a également souligné que le personnel chargé de la santé mentale était affecté à des tâches liées à Covid.

Inquiet du «dividende démographique qui se tue», (suicides) Pathare a déclaré: «Nous n’avons pas de stratégie nationale de prévention du suicide», et une fois de plus enraciné pour «une approche préventive plutôt que curative de la santé mentale».

