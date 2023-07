La deuxième vague de chaleur en autant de semaines s’empare de la Méditerranée tandis que des incendies frappent l’Espagne, la Suisse et la Grèce

MILAN (AP) – Les autorités ont averti mardi les résidents et les touristes emballant les destinations méditerranéennes de rester à l’intérieur alors qu’une deuxième vague de chaleur en autant de semaines a frappé la région et que la Grèce, l’Espagne et la Suisse ont lutté contre les incendies de forêt.

En Italie, les équipes de la Croix-Rouge ont vérifié les personnes âgées par téléphone tandis qu’au Portugal, elles se sont tournées vers les réseaux sociaux pour avertir les gens de ne pas laisser d’animaux ou d’enfants dans des voitures en stationnement. En Grèce, des volontaires ont distribué de l’eau potable, tandis qu’en Espagne, ils ont rappelé aux gens de se protéger de la fumée des incendies.

Plusieurs pays du sud de l’Europe transpirent d’une nouvelle vague de chaleur, amplifiée par le changement climatique, qui devrait persister pendant des jours. L’agence météorologique de l’ONU a déclaré que les températures en Europe pourraient même battre le record de 48,8 degrés Celsius (119,8 degrés Fahrenheit) établi en Sicile il y a deux ans, alors que les inquiétudes grandissaient, la chaleur provoquerait une augmentation du nombre de décès.

« Les vagues de chaleur sont vraiment un tueur invisible », a déclaré Panu Saaristo, chef d’équipe de l’unité de santé d’urgence de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, lors d’un briefing à Genève. « Nous connaissons des températures de plus en plus chaudes pendant de plus longues périodes chaque été ici en Europe. »

Les records de chaleur sont battus partout dans le monde, et les scientifiques disent qu’il y a de fortes chances que 2023 devienne l’année la plus chaude jamais enregistrée, avec des mesures remontant au milieu du 19e siècle.

Juin a vu la température moyenne mondiale la plus chaude, selon le service européen Copernicus sur le changement climatique, et l’Organisation météorologique mondiale de l’ONU a prédit qu’un certain nombre de records de chaleur devraient tomber cet été. L’OMM a déclaré que les températures de surface de la mer sans précédent et les faibles niveaux de glace de mer dans l’Arctique étaient en grande partie à blâmer.

Le changement climatique causé par l’homme à cause de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel rend le monde plus chaud et est amplifié par le phénomène météorologique naturel El Nino. Mais l’actuel El Nino n’a commencé qu’il y a quelques mois et est encore faible à modéré et ne devrait pas culminer avant l’hiver.

Des températures supérieures à 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit) devaient persister non seulement en Méditerranée, mais aussi en Amérique du Nord, en Asie et en Afrique du Nord.

En Italie, les responsables de la santé ont mis en garde contre des températures extrêmes dans 20 villes, passant à 23 mercredi, de Bolzano au nord à Palerme au sud.

En Grèce, où une deuxième vague de chaleur devrait frapper jeudi, trois grands incendies de forêt ont brûlé à l’extérieur d’Athènes pour une deuxième journée. Des milliers de personnes évacuées des zones côtières au sud de la capitale sont rentrées chez elles mardi lorsqu’un incendie s’est finalement estompé après avoir passé la nuit sur les plages, les hôtels et les installations publiques.

Mais les incendies de forêt ont continué à brûler de manière incontrôlable au nord et à l’ouest d’Athènes.

La semaine dernière, les autorités ont introduit des changements dans les heures de travail et ont ordonné la fermeture de l’Acropole et d’autres sites antiques l’après-midi pour permettre aux travailleurs de faire face à la forte chaleur. Des températures aussi élevées que 44 C (111 F) sont attendues dans certaines parties du centre et du sud de la Grèce d’ici la fin de la semaine.

La majeure partie de l’Espagne est sous alerte pour une chaleur élevée à extrême avec des prévisions appelant à des températures maximales de 43 ° C (109 ° F) dans les zones le long de l’Èbre dans le nord-est et sur l’île de Majorque. L’Espagne est également confrontée à une sécheresse prolongée qui a accru les inquiétudes quant au risque d’incendies de forêt.

Quelque 400 pompiers assistés par neuf avions de largage d’eau ont travaillé pour éteindre un incendie de forêt qui a brûlé pour la quatrième journée consécutive à La Palma dans les îles Canaries en Espagne. Les autorités ont déclaré qu’un périmètre a été établi autour de l’incendie mais qu’il est toujours actif.

En Suisse, quelque 150 pompiers, policiers, soldats et autres équipes d’urgence soutenus par des hélicoptères se sont déployés mardi pour combattre un incendie de forêt qui a englouti un flanc de montagne dans la région sud-ouest du Valais, évacuant les habitants de quatre villages et hameaux de la région.

Dans un rapport lundi, l’OMM a déclaré qu’un comité d’experts avait vérifié l’exactitude du record de 48,8 degrés Celsius établi le 11 août 2021 en Sicile. Un rapport complet n’a pas encore été publié.

Le précédent record vérifié de 48 degrés Celsius (118,4 degrés Fahrenheit) a été établi à Athènes le 10 juillet 1977.

«Ce ne sont pas vos systèmes météorologiques normaux du passé. Ils sont arrivés à la suite du changement climatique », a déclaré John Nairn, conseiller principal en matière de chaleur extrême pour l’OMM. « C’est le réchauffement climatique, et ça va continuer pendant un certain temps. »

Nairn a noté une multiplication par six des vagues de chaleur simultanées depuis les années 1980, « et la ligne de tendance ne change pas ».

Keaten a rapporté de Genève. Les journalistes AP Dana Beltaji à Londres, Derek Gatopoulos à Athènes et Joseph Wilson à Barcelone ont contribué.

Colleen Barry et Jamey Keaten, Associated Press