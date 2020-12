Les cas de Covid-19 dans le pays ont commencé à grimper en octobre, après une accalmie des mois d’été et un assouplissement des verrouillages et des restrictions en Europe. Cette augmentation des cas s’est accompagnée d’une augmentation du taux de mortalité quotidien, sur une moyenne de 7 jours, qui a maintenant dépassé son pic d’avril.

Le nombre moyen de décès sur 7 jours dus à Covid-19 était de 306,71 le 29 novembre – nettement plus élevé que le sommet de 248,43 observé le 21 avril, selon les données de l’Université Johns Hopkin.

Le premier cas de Covid-19 en Allemagne a été signalé il y a 307 jours le 27 janvier. L’Allemagne a réagi rapidement, isolant les cas, intensifiant rapidement les tests et mettant en œuvre un système de suivi et de traçabilité pour essayer d’arrêter la propagation de l’infection. Son solide réseau d’autorités sanitaires locales et son système de soins de santé moderne étaient également considérés comme essentiels pour maintenir son taux de mortalité bas.

Néanmoins, l’Allemagne ne semble pas avoir si bien résisté lors de la deuxième vague d’infections avec son système de recherche des contacts poussé à la limite. Début novembre, comme beaucoup de ses voisins européens, l’Allemagne a imposé un deuxième lock-out pour tenter de freiner la flambée de nouveaux cas.

La semaine dernière, la chancelière Angela Merkel et les dirigeants des 16 États fédéraux allemands ont convenu de poursuivre le deuxième verrouillage jusqu’en décembre. Les restrictions ont permis aux écoles et aux magasins de rester ouverts, mais ont imposé des limites strictes aux rassemblements sociaux et ont forcé la fermeture des gymnases, des théâtres, des pubs, des bars et des restaurants en dehors de ceux proposant des plats à emporter.

Les restrictions seront assouplies entre le 23 décembre et le 1er janvier pour permettre aux familles et amis de se réunir pour Noël, mais elles seront ensuite resserrées.

À ce jour, l’Allemagne a signalé 1.070.092 infections à coronavirus et 16.694 décès, selon les données de JHU. Il s’agit cependant d’un nombre bien inférieur à celui de ses pairs d’Europe occidentale. La France, par exemple, a le plus grand nombre de cas de Covid-19 en Europe, avec plus de 2,27 millions de cas et 52 819 décès. L’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni ont tous signalé environ 1,6 million de cas, avec plus de 45 000 décès chacun à ce jour.