La deuxième tête de série Aryna Sabalenka remporte le premier match le jour 1

La deuxième tête de série, Aryna Sabalenka, a frappé un barrage vainqueur pour battre la qualification roumaine Monica Niculescu 6-1 6-4 lundi et atteindre le deuxième tour de Wimbledon. Avec une pluie persistante empêchant de jouer sur les courts extérieurs, la Biélorusse a donné le coup d’envoi des championnats sous le toit fermé du court 1 et a mis le feu à l’herbe verte avec son tennis agressif.

Sabalenka, 23 ans, 10 ans plus jeune que Niculescu, classée 191e, a produit des gagnants à volonté sur son coup droit et son revers pour laisser Niculescu impuissante et enracinée à la ligne de fond pendant la majeure partie du match.

Sabalenka, qui a marqué 47 victoires contre les huit gérées par son adversaire, a rencontré des problèmes avec son service dans le deuxième set et a été cassée deux fois avant de sceller la victoire en 75 minutes avec un coup droit écrasant sur la ligne.

Elle affrontera soit la qualifiée américaine Danielle Lao, soit la wildcard britannique Katie Boulter au deuxième tour.

