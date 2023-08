La deuxième tentative de lancement d’un satellite nord-coréen échoue

La Corée du Nord affirme que sa deuxième tentative de mise en orbite d’un satellite espion a échoué, mais s’est engagée à réessayer en octobre, rapportent les médias d’État.

Sa première tentative en mai s’est également soldée par un échec lorsque la nouvelle fusée Chollima-1 s’est écrasée en mer.

Le pays doté de l’arme nucléaire cherche à placer en orbite ce qui serait son premier satellite espion militaire, affirmant qu’il envisage à terme de déployer une flotte de satellites pour surveiller les mouvements des troupes américaines et sud-coréennes.

« Les vols des premier et deuxième étages de la fusée se sont déroulés normalement, mais le lancement a échoué en raison d’une erreur dans le système de tir d’urgence lors du vol du troisième étage », a déclaré l’agence de presse officielle KCNA à propos du lancement de jeudi.

Le lancement a déclenché une alerte d’urgence au Japon juste avant 4 heures du matin via le système de diffusion J-alert, demandant aux habitants de la préfecture la plus méridionale d’Okinawa de se cacher à l’intérieur.

Environ 20 minutes après l’alerte, le gouvernement japonais a fait savoir que le missile avait traversé la zone en direction de l’océan Pacifique et a levé l’alerte d’urgence.

Lors d’une conférence de presse télévisée, le secrétaire en chef du cabinet japonais, Hirokazu Matsuno, a déclaré que les lancements répétés de missiles constituaient une menace pour la sécurité régionale.

« Nous protesterons vigoureusement contre la Corée du Nord et la condamnerons dans les termes les plus fermes possibles », a-t-il déclaré.

Un responsable américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a confirmé que l’armée américaine était au courant du lancement nord-coréen, mais a refusé de fournir des détails.

Pyongyang a déclaré avoir besoin d’un satellite de reconnaissance militaire pour renforcer la surveillance des activités militaires américaines.

Mais la tentative du Nord de lancer la fusée satellite Chollima-1, le 31 mai, a échoué, le propulseur et la charge utile ayant plongé dans la mer. Les médias d’État ont imputé ce revers à un nouveau système moteur et à un nouveau carburant instables et peu fiables.

Séoul, Tokyo et Washington ont condamné le lancement de mai comme une provocation et une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU interdisant l’utilisation par le Nord de la technologie des missiles balistiques.

La Corée du Sud a récupéré des pièces de cette fusée défaillante, y compris la charge utile du satellite, qui, selon elle, ne semblait pas avoir de capacité militaire.

Le Nord, très secret, considère ses programmes spatiaux et militaires comme un droit souverain, et les analystes affirment que les satellites espions sont essentiels pour améliorer l’efficacité de ses armes.

La Corée du Nord a tenté à plusieurs reprises de lancer des satellites « d’observation de la Terre », dont deux semblent avoir été placés avec succès en orbite, notamment en 2016.

Les observateurs internationaux ont déclaré que le satellite de 2016 semblait être sous contrôle, mais le débat persistait quant à savoir s’il avait envoyé des transmissions.