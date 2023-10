La deuxième tentative de Biden d’annuler un prêt étudiant avance avec un débat sur les détails du plan

WASHINGTON — La deuxième tentative du président Joe Biden d’annuler un prêt étudiant avance avec une série d’audiences qui débutent mardi pour négocier les détails d’un nouveau plan.

Dans le cadre d’un processus connu sous le nom de réglementation négociée, 14 personnes choisies par l’administration Biden se réuniront pour la première des trois audiences sur l’allègement des prêts étudiants. Leur objectif est de guider le ministère de l’Éducation vers une proposition après que la Cour suprême a rejeté le premier plan de Biden en juin.

Les négociateurs viennent tous de l’extérieur du gouvernement fédéral et représentent une gamme de points de vue sur les prêts étudiants. Le panel comprend des étudiants et des responsables de divers collèges, ainsi que des gestionnaires de prêts, des représentants de l’État et des défenseurs, dont la NAACP.

Biden a ordonné au ministère de l’Éducation de trouver une autre voie pour alléger les prêts après que le tribunal conservateur a statué qu’il ne pouvait pas annuler les prêts en utilisant une loi de 2003 appelée HEROES Act.

La dernière tentative s’appuiera sur une loi radicale connue sous le nom de Loi sur l’enseignement supérieur, qui donne au secrétaire à l’éducation le pouvoir de renoncer aux prêts étudiants – bien que l’étendue de ce pouvoir fasse l’objet d’un débat juridique. Le ministère est en train de suivre le processus d’élaboration de règles négociées pour modifier ou ajouter des règles fédérales clarifiant la manière dont le secrétaire peut annuler la dette.

On ne sait pas clairement qui sera éligible au pardon dans le cadre du nouveau plan et quel montant d’allégement ils obtiendront. Ces détails seront décidés après que l’administration aura pris connaissance des commentaires des négociateurs, qui se réuniront lors d’une série de sessions prévues pour se poursuivre jusqu’en décembre.

À la fin du processus, les négociateurs voteront sur une proposition de règle rédigée à partir de leurs discussions. S’ils parviennent à un consensus sur une proposition, le ministère ira de l’avant. Dans le cas contraire, l’agence proposera son propre plan, qui pourra être finalisé après une période de commentaires publics.

Le ministère de l’Éducation utilise régulièrement des règles négociées pour promulguer une réglementation fédérale, et cela est requis pour toute réglementation relative à l’aide financière aux étudiants. Cela peut être un processus long et laborieux, et il se termine souvent sans consensus parmi les négociateurs.

Biden a appelé à un nouveau plan pour aider « autant d’emprunteurs que possible », mais il n’est pas clair s’il sera aussi vaste que sa première proposition. Ce plan aurait annulé jusqu’à 20 000 $ de prêts étudiants fédéraux pour les emprunteurs dont les revenus étaient inférieurs à 125 000 $ ou les couples inférieurs à 250 000 $.

Les républicains se sont rassemblés contre l’annulation, affirmant qu’elle ajouterait un avantage injuste aux diplômés universitaires au détriment des contribuables qui n’ont pas fréquenté l’université.

L’administration prévoit de finaliser la nouvelle règle l’année prochaine, mais le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona, a refusé de dire si elle serait en vigueur avant l’élection présidentielle de l’automne prochain. Dans une récente interview accordée à l’Associated Press, il a déclaré qu’il travaillait « aussi rapidement que possible ».

Il a également noté que la décision du tribunal « devra être prise en compte dans les mesures que nous prendrons pour aller de l’avant ».

Certains analystes juridiques considèrent la décision du tribunal comme un rejet de toute annulation massive sans action du Congrès. Le tribunal a conclu que le secrétaire à l’Éducation a le pouvoir « d’apporter de modestes ajustements et ajouts aux dispositions existantes, et non de les transformer ».

Comme point de départ pour les négociateurs, le ministère de l’Éducation a publié un document de réflexion décrivant certaines des principales questions qui seront débattues. Il offre peu d’indices sur la vision du ministère en matière d’annulation de prêts, mais il identifie cinq groupes d’emprunteurs qui pourraient avoir besoin d’un allègement.

On demande aux négociateurs comment l’agence devrait aider :

— Les emprunteurs dont les intérêts augmentent tellement que leurs soldes dépassent ce qu’ils devaient initialement ;

— Ceux qui sont éligibles à l’annulation de prêt dans le cadre des plans de remboursement existants en fonction du revenu mais qui n’ont pas postulé à ces programmes ;

— Ceux qui ont emprunté des prêts pour suivre des programmes collégiaux qui ne leur ont pas permis d’accéder à des emplois offrant des revenus suffisants pour rembourser leurs prêts ;

— Les emprunteurs ayant contracté des prêts plus anciens avant que le Congrès n’ait créé des avantages destinés à alléger le fardeau de la dette étudiante ;

— Ceux qui sont confrontés à des difficultés « auxquelles le système actuel de prêts étudiants ne répond pas de manière adéquate ».

Il demande également aux négociateurs de discuter des types de facteurs qui justifieraient l’annulation du prêt. Le document note que, lorsqu’elles décident de recouvrer une dette, certaines autres agences fédérales se demandent si cela « irait à l’encontre de l’équité et de la bonne conscience » ou si cela « imposerait des difficultés financières ».

Lors d’un briefing à la Maison Blanche la semaine dernière, Biden a attiré l’attention sur le problème de l’intérêt croissant. De nombreux diplômés universitaires effectuent des paiements depuis des années, a-t-il déclaré, « mais à cause des intérêts, ils doivent encore plus que ce qu’ils avaient initialement emprunté ».

« Mon administration fait tout ce qu’elle peut pour alléger la dette étudiante au plus grand nombre et aussi vite que possible », a déclaré Biden.

Les négociateurs se réunissent virtuellement pour des sessions de deux jours commençant le 10 octobre, le 6 novembre et le 11 décembre.

Collin Binkley, Associated Press