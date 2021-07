La deuxième sortie de F1 Sprint de la saison 2021 confirmée pour le Grand Prix d’Italie à Monza

0:41



Regardez l’incroyable départ électrique de Fernando Alonso pour le premier Sprint F1 à Silverstone depuis la 11e place sur la grille

Le GP d’Italie à Monza en septembre a été officiellement désigné comme le deuxième lieu de l’expérience du week-end de sprint de F1.

Comme prévu, la prochaine édition du format d’essai de la F1 aura lieu sur le circuit surnommé le « Temple de la vitesse » lorsque la F1 se rendra en Italie pour la deuxième fois cette saison du 10 au 12 septembre.

Le format du week-end sera le même que celui qui a fait ses débuts lors du GP de Grande-Bretagne de la semaine dernière, avec des qualifications vendredi soir avant le sprint de 100 km samedi après-midi. Le week-end de Monza se terminera par le Grand Prix habituel de 53 tours le dimanche.

Un troisième et dernier week-end de sprint pour 2021 est prévu pour l’une des dernières manches volantes de la saison.

F1 Sprint devrait être 18 tours du circuit historique et à grande vitesse de Monza

Conçu pour augmenter la valeur pour les fans et créer plus d’imprévisibilité pour certains événements, le format pourrait être déployé lors d’un plus grand nombre d’événements en 2022 si l’essai de trois courses en 2021 est considéré comme un succès.

Ross Brawn, directeur général du sport automobile de F1, a déclaré Sky Sports F1 après les débuts de l’épreuve de sprint au format court samedi dernier, il avait été ravi de voir une « course pure », sans arrêts aux stands ni stratégie de pneus impliqués sur 17 tours et 25 minutes de course à Silverstone.

« Pas de choses importantes mais beaucoup de choses que nous devons retenir de ce week-end et réfléchir avec le temps et voir si nous pouvons les affiner », a-t-il déclaré.

« Mais je suis vraiment satisfait du concept global. »

25:15 Ted Kravitz apporte son carnet au GP de Grande-Bretagne, alors qu’il revient sur la première course de sprint de la saison et interviewe Ross Brawn Ted Kravitz apporte son carnet au GP de Grande-Bretagne, alors qu’il revient sur la première course de sprint de la saison et interviewe Ross Brawn

Qu’ont dit les pilotes à propos de F1 Sprint ?

Lewis Hamilton: « Je pense que c’était génial d’essayer quelque chose de nouveau si je suis vraiment honnête. Je ne pense pas que la course était particulièrement excitante après le premier tour de ma part. Nous devrions juste faire un long samedi et un long dimanche. P1, P2, qualifications le samedi, puis une course de sprint et une course le dimanche. Emballez tout ! »

Daniel Ricciardo : « Mon jour préféré de la semaine de course est le dimanche et c’est parce que c’est une course. J’aime le départ, l’intensité de tout cela et les courses de roue à roue. Avec ce format, nous pouvons en quelque sorte faire cela deux fois par week-end, donc pour moi, c’est une victoire. J’aime ça. »

Max Verstappen : « C’était différent. J’ai aimé conduire avec moins de carburant dans un cadre de course parce que la voiture prend plus de vie et c’est beaucoup mieux à conduire. C’est juste un peu bizarre d’entendre que vous avez obtenu la pole position parce que vous courez et que vous avez ensuite pole position. Peut-être que nous devons nous y habituer, je ne sais pas, mais c’était peut-être la chose étrange à ce sujet. «

Sebastian vettel: « J’ai apprécié ce format de week-end inhabituel jusqu’à présent. C’était intéressant d’avoir le moment intense d’hier soir suivi du Sprint aujourd’hui, qui peut aller dans les deux sens. »

Fernando Alonso : « Je l’ai apprécié car nous avons eu trois jours d’action. Normalement, les essais libres sont très utiles pour les équipes et les pilotes mais pas pour les spectateurs car ils ne voient que les voitures passer. [the track]. Hier, ils avaient les qualifications, aujourd’hui ils ont eu cette course et demain ils ont la course principale. C’est donc un bon format. »