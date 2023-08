La deuxième saison de la Reliance Foundation Young Champs Naupang League débutera au Mizoram en septembre

L’aile RSE de Reliance Industries Ltd (RIL), Reliance Foundation, a annoncé mercredi le début de la saison 2023-24 de la Reliance Foundation Young Champs (RFYC) Naupang League en association avec la Mizoram Football Association.

La ligue de football, d’une durée de huit mois, fruit d’une collaboration entre les deux partenaires, vise à développer le football de base dans la région. La ligue débutera le 2 septembre 2023 dans quatre districts du Mizoram : Aizawl, Champhai, Kolasib et Lunglei, après une saison inaugurale réussie.

« Le Mizoram s’est révélé à maintes reprises être une mine d’or de footballeurs talentueux, avec certaines des plus grandes stars indiennes venant de là-bas, étant donné que ce sport est ancré dans sa riche culture. En poursuivant le succès de la première saison, nous espérons que la Naupang League continuera à agir comme un catalyseur de la ferveur footballistique de l’État pour aider à produire et à nourrir les talents locaux avec des ressources telles que du temps de jeu supplémentaire et de la formation, qui permettront aux jeunes enfants, qui pourraient être dès l’âge de 5 ans, pour pratiquer ce sport en compétition. Nous espérons voir à l’avenir de nombreux jeunes footballeurs du Mizoram faire des merveilles sur la scène nationale et internationale », a commenté le porte-parole de la Reliance Foundation.

« Le MFA est fier de poursuivre son partenariat avec Reliance Foundation pour la deuxième saison de la ligue Naupang. La première saison a été très émouvante et encourageante pour nous, notamment au vu de la participation et de l’intérêt. Nous restons attachés à notre vision consistant à offrir du temps de jeu compétitif aux enfants dès le plus jeune âge, en intégrant l’activité physique de manière structurée et en formant la prochaine génération de footballeurs du Mizoram. Cette ligue changera la donne pour le football indien à long terme », a commenté le porte-parole de la Mizoram Football Association.

Shylo Malsawmtluanga (Mama), mentor et entraîneur de la Naupang League, a déclaré : « C’est un privilège de faire partie de la saison 2 de la RFYC Naupang League. Cette saison promet d’être encore plus excitante. Les parents ont déjà été témoins de l’impact positif de la Ligue Naupang sur leurs enfants. Cette année, les parents sont enthousiastes à l’idée de consacrer plus de temps à soutenir leurs enfants dans la Ligue Naupang. »

« Il ne s’agit pas seulement des enfants et des parents. Les entraîneurs et toutes les personnes impliquées dans la saison 2 sont tout aussi ravis car cette fois-ci, elle est plus grande. Je suis également ravi de rencontrer tous les jeunes joueurs et parents, et de collaborer pour le bien de notre communauté et du football indien », a-t-il ajouté.

La ligue sera divisée en deux modèles :

La Ligue Naupang (Aizawl et Champai) gérée par RFYC s’adressera aux tranches d’âge U6, U8, U10, U12 et U14.

La Ligue de district (Kolasib et Lunglei) s’adressera aux groupes d’âge U8, U10, U12 et U14 par la Mizoram Football Association et les associations de district de football, permises par RFYC.

Bien que les engagements par tranche d’âge à plusieurs niveaux tout au long de l’année captiveront considérablement les joueurs. La saison implique plus de temps de jeu puisque plus de 100 matchs supplémentaires seront joués dans la ligue de district (Kolasib et Lunglei) – trois matchs supplémentaires pour chaque groupe d’âge seront joués par rapport à l’année dernière dans chaque endroit.

Dans la Naupang League (Aizawl et Champai), l’engagement des participants U-6 augmentera avec davantage d’activités planifiées pendant les jours de match autres que les matchs organisés. De plus, des séances sur les talents émergents seront introduites – qui sont des séances dédiées aux enfants qui font preuve d’un bon potentiel et de talents.

Les avantages supplémentaires cette saison incluent davantage de séances d’entraînement dans la Ligue Naupang (Aizawl et Champhai) et des camps d’entraînement dans la Ligue de district (Kolasib et Lunglei). Pour stimuler l’emploi dans l’État, les cours de licence D, le programme de développement des arbitres et l’augmentation des effectifs avec plus de 80 employés sur le terrain seront encouragés.

Lors de sa saison inaugurale, la Ligue Naupang a débuté en novembre 2022 et s’est terminée au stade Rajiv Gandhi à Aizawl avec la finale interdistrict en juin 2023 disputée entre Aizwal et Champai.

Aizawl A (MFA Grassroots A) a gagné dans la catégorie U11 et Champai B (Best of the Rest) a remporté le titre dans la catégorie U13. La saison 2022-2023 s’est déroulée sur huit mois dans les quatre districts d’Aizawl, Champhai, Lunglei et Kolasib et a vu la participation d’environ 180 équipes avec plus de 2 300 garçons et filles de moins de 7 ans, U9, U11 et U13.

En plus d’assurer un temps de jeu maximum aux enfants, Reliance Foundation Young Champs, grâce à des programmes tels que la formation et le développement des entraîneurs, a permis à 17 entraîneurs d’obtenir une licence électronique. RFYC, par l’intermédiaire de ses scouts, a sélectionné une quarantaine d’enfants pour un voyage expérientiel d’une semaine à l’académie RFYC de Mumbai.