Le Premier ministre français a appelé à «des mesures de freinage supplémentaires» dans la ville de Dunkerque, dans le nord du pays, dans un contexte de détérioration rapide de la situation avec des taux de cas dépassant presque cinq fois la moyenne nationale.

Mardi, le bureau du Premier ministre a annoncé que de nouvelles mesures pour arrêter la propagation du Covid-19 seraient introduites à Dunkerque, un jour après l’annonce de nouvelles restrictions dans les Alpes-Maritimes et dans la ville côtière de Nice.

Les autorités ont remarqué un «Forte détérioration des indicateurs de santé ces dernières heures», le bureau a déclaré à l’AFP, à l’issue d’une rencontre entre le Premier ministre Jean Castex et le maire de Dunkerque, Patrice Vergriete.

Le Premier ministre a souligné la nécessité de «Mesures de freinage supplémentaires» mais son bureau a refusé de confirmer quelles mesures seraient introduites. Le bureau a déclaré que le PM a demandé «Les élus et les pouvoirs publics de la région travaillent pour définir la meilleure réponse possible à la situation.»

Le taux d’infection dans la ville aurait atteint 901 cas pour 100 000 habitants, plus que dans la région de Nice qui a été recalculée lundi pendant deux week-ends et nettement plus que la moyenne nationale de 193 cas pour 100 000 habitants.

Lundi, il a été annoncé que la France appliquerait un verrouillage localisé au cours des deux prochains week-ends dans les régions côtières du sud-est des Alpes-Maritimes.

Le préfet Bernard Gonzalez a déclaré que la surveillance dans les aéroports et à la frontière italienne serait renforcée et que les autorités sanitaires locales accéléreraient la campagne de vaccination dans le but d’endiguer la flambée des infections.

Ces mesures interviennent alors que le gouvernement du président Emmanuel Macron continue de minimiser les chances d’un autre verrouillage national, malgré un taux d’infection obstinément élevé, la propagation de la variante britannique la plus contagieuse et une campagne de vaccination défaillante.

