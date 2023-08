La deuxième partie quitte le calendrier cinématographique 2023 au milieu des grèves à Hollywood

« Dune: Part Two » a quitté la liste du box-office de 2023 au milieu de deux grèves à Hollywood qui menacent sa capacité à être commercialisé auprès du public.

Jeudi, Découverte de Warner Bros. et Legendary Entertainment a annoncé que le film de Denis Villeneuve serait reporté au 15 mars 2024, prenant ainsi la place dans le calendrier de « Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire », qui se déplace au 12 avril 2024.

Le remaniement déplace également le film d’animation « Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim » au 13 décembre 2024.

Les analystes du box-office anticipent depuis longtemps que la suite de « Dune » abandonnerait sa date de sortie en 2023 au milieu des grèves de la Writers Guild of America et de la Screen Actors Guild. En raison notamment de la grève de la SAG, les acteurs ne sont pas autorisés à promouvoir des films actuels ou même passés réalisés par des studios de l’Alliance des producteurs de films et de télévision.

L’AMPTP est actuellement en négociations avec la WGA et n’entamera probablement pas de négociations avec la SAG-AFTRA tant que celles-ci ne seront pas terminées et qu’un nouveau contrat n’aura pas été approuvé. Même si la guilde des scribes et les producteurs sont à la table, les pourparlers n’avancent pas rapidement et il est donc peu probable qu’ils aboutissent à temps pour que « Dune : Part Two » puisse permettre à son ensemble de stars de promouvoir activement le film.

Aux côtés de vétérans de l’industrie comme Christopher Walken, Stellan Skarsgard, Javier Bardem, Josh Brolin, Dave Bautista et Jason Momoa, le film présente quatre des jeunes stars les plus populaires d’Hollywood.

Zendaya, Timothee Chalamet, Florence Pugh et Austin Butler comptent collectivement plus de 200 millions de followers sur Instagram et sont des visages tendances sur TikTok, Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux.

Alors que les cinéphiles plus âgés qui sont fans du livre et ont vu le premier « Dune » se présenteront au cinéma, le public plus jeune pourrait manquer le film sans la promotion de ces stars.

Le report de « Dune: Part Two » pourrait contribuer à renforcer ses gains au box-office en 2024, mais réduira en grande partie le gain de Warner Bros. Discovery en 2023.

Après le succès retentissant de « Barbie », et avec les doutes grandissants concernant « Aquaman : The Lost Kingdom » de décembre, « Dune : Part Two » était une sortie importante en 2023 pour le studio et devrait bien fonctionner auprès du public.

Son prédécesseur a excellé au box-office pendant la pandémie, bien qu’il s’agisse d’une sortie jour et date sur le service de streaming HBO Max (maintenant simplement appelé Max). Il a accumulé 10 nominations aux Oscars, remportant six Oscars.

Avec la levée des restrictions pandémiques sur les salles de cinéma, on s’attend à ce que « Dune: Part Two » dépasse les près de 400 millions de dollars que le film précédent avait récoltés au box-office mondial en 2021 sur un budget annoncé de 165 millions de dollars.

Reprenant « Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire », la suite de « Dune » devrait conserver l’accès à la majorité des écrans au format premium, comme IMAX et bénéficier des consommateurs qui se tournent de plus en plus vers ces expériences théâtrales uniques et plus coûteuses.

Divulgation : Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal est membre de l’AMPTP.