La deuxième partie “ne ressemble à aucun autre blockbuster”, disent les critiques impressionnés

Regarder: Zendaya porte un costume entièrement métallique à la première de Dune

La deuxième partie du film de science-fiction épique Dune a largement reçu des critiques élogieuses de la part des critiques.

La suite tant attendue devait initialement sortir en automne dernier, mais a été repoussée en raison de la grève des acteurs.

Avec Timothée Chalamet et Zendaya, les attentes pour la deuxième partie de l’histoire étaient grandes après le succès de Dune : Part One en 2021.

L’indépendant a attribué cinq étoiles au nouveau film et a déclaré qu’il “ne ressemblait à aucun autre blockbuster existant”.

La critique Clarisse Loughrey a ajouté que le film était “la récompense ultime du grand pari de 2021, lorsque le cinéaste Denis Villeneuve a choisi d’adapter la moitié du roman de science-fiction fondateur de Frank Herbert, sans aucune garantie qu’une suite serait un jour faite”.

Dune : Première partie a récolté 10 nominations aux Oscars et a rapporté plus de 400 millions de dollars (315 millions de livres sterling) au box-office mondial.

Warner Bros

Timothée Chalamet et Zendaya sont les personnages principaux du film

David Peur de Rolling Stone a déclaré que le deuxième film de près de trois heures est “à quoi ressemble une véritable épopée de science-fiction” et est “plus grand, plus audacieux et meilleur que la première partie”.

Le film suit le voyage de Paul Atreides (Chalamet) alors qu’il s’unit à son amour Chani (Zendaya) et aux habitants du désert Fremen alors qu’ils affrontent une énorme armée ennemie.

Dans la suite, le personnage de Chalamet apprend sa façon particulière de survivre sur la planète désertique et aride tout en cherchant à se venger des conspirateurs qui ont détruit sa famille.

« Spectacle XXL »

Le L’avis du Hollywood Reporter a applaudi la performance de Chalamet et a noté qu’il “abandonne l’innocence enfantine du premier film pour un personnage plus sombre et plus compliqué”.

Écuyer a ajouté que “maintenant il a fait le saut vers le héros éprouvé au combat, Chalamet le laisse vraiment voler, invoquant une performance plus intéressante”.

Getty Images

Zendaya et Chalamet ont attiré l’attention avec des combinaisons assorties lors d’une conférence de presse promotionnelle en Corée du Sud

L’avis quatre étoiles du Guardian a salué la direction de Villeneuve et a déclaré “il est impossible d’imaginer quelqu’un faire mieux”.

Le critique du journal Peter Bradshaw a également félicité le directeur de la photographie Greig Fraser, le chef décorateur Patrice Vermette et le compositeur Hans Zimmer pour “nous avoir montré tout un monde créé, un univers distinct et désormais incomparable, qui sera probablement beaucoup imité”.

Une critique quatre étoiles du FT a déclaré que le film était un “spectacle XXL” avec “une esthétique épique et un drame humain”.

Warner Bros

Le film a été salué pour sa cinématographie

L’évaluation quatre étoiles d’Empire a noté qu ‘”il y a beaucoup d’assiettes qui tournent – et pour la plupart, Villeneuve affiche un contrôle remarquable sur toutes. Au-delà de cela, il organise des séquences stupéfiantes pour vous projeter au fond de votre siège”.

Le deuxième film a élargi son casting et a accueilli Florence Pugh et Austin Butler, qu’Empire a qualifié de “MVP”. [most valuable player] des nouveaux arrivants ».

Butler a également été mentionné dans un critique par BBC Culture . “Dans un casting composé d’un nombre absurde des meilleurs acteurs du cinéma contemporain, c’est Butler qui vole la vedette en tant que sadique vampirique avec une partie du côté sexy et rock’n’roll que l’acteur avait dans Elvis”, a-t-il déclaré.

Alors que la plupart des critiques ont salué le film comme un triomphe, David Ehrlich d’IndieWire était moins convaincu et a déclaré que l’épopée était ” stupéfiante à regarder mais angoissante à regarder “.

“La densité relative du drame que Villeneuve a intégré dans ce film est dégonflée par une augmentation similaire de la grandeur du spectacle qui l’entoure”, a écrit Ehrlich.