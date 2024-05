La deuxième partie ne raconte pas l’histoire complète : révision

Vous ne pouvez pas terminer la saga de Robert Durst sans tenir compte du phénomène provoqué par le document original.

Sur La Jinx : deuxième partie, nous passons beaucoup de temps à regarder les gens regarder la télévision. Dans l’avant-dernier épisode, nous voyons Jim McCormack, frère de Kathie, la première épouse et victime de Robert Durst, collé à un écran alors que le scion de l’immobilier/psychopathe reçoit le verdict de culpabilité qu’il mérite. Plus tôt dans la saison, nous avons eu droit à des recréations de Durst en train de regarder La malédiction au fur et à mesure de sa diffusion, dont il rédigeait des récapitulations dans le cadre d’une correspondance continue avec un journaliste. C’est un motif tout à fait approprié, puisque tant de choses dans la saga Durst sont inextricablement liées au spectacle public.

Cela s’étend à La malédiction lui-même, qui a atteint l’immortalité de la culture pop lorsque les docu-séries de HBO ont clôturé leur diffusion originale en 2015 avec le moment brûlant entendu dans le monde entier : « Qu’est-ce que j’ai fait ? Je les ai tous tués, bien sûr. Jugé plus tard recevable devant le tribunal, l’enregistrement de Durst jouera un rôle actif dans son procès, soulignant à quel point La malédiction, à la fois comme phénomène et comme preuve, est resté au centre de son destin jusqu’à la fin. Même dans un monde de plus en plus surréaliste où la réalité, la télévision et la télé-réalité se fondent en une seule goutte géante, il est difficile de surestimer à quel point cette situation est étrange et sans précédent. C’est donc dommage que Deuxième partie s’écarte du déballage de tout cela.

Enfin, pas entièrement. Le moment le plus proche de l’auto-réflexivité arrive environ trente minutes après le début du chapitre, lorsque l’épisode passe à des images de personnes rassemblées pour regarder la diffusion en direct de la finale il y a neuf ans. Ce n’était pas une soirée de surveillance ordinaire ; organisée dans la maison du réalisateur Andrew Jarecki, dans le nord de l’État de New York, qui a créé la série avec Zac Stuart-Pontier et Marc Smerling, la projection a réuni un large éventail de personnes intimement touchées par les crimes de Durst. « C’était comme la réunion d’un vieux club », a déclaré Charles Bagli, l’ancien joueur de New York. Fois journaliste qui est l’une des têtes parlantes les plus cohérentes des deux saisons. « Vous aviez des enquêteurs, des procureurs ; vous aviez des témoins. Plus important encore, les membres survivants de la famille de Kathie Durst étaient également présents : McCormack, sa femme, Sharon, et leur fille, Liz.

Ce qui se déroule dans cette scène est tout à fait captivant. On voit la foule rire aux bons rythmes. Nous les voyons se calmer à mesure que l’épisode atteint le point culminant que nous savons proche. Lorsque le moment brûlant du micro de Durst est joué, la pièce s’agite. Les gens s’exclament de manière audible ; quelqu’un d’autre les fait taire. La caméra, quant à elle, reste concentrée sur le visage de McCormack, l’émotion s’infiltrant progressivement. Il y a tellement de choses qui se cachent dans ce moment : sur le vrai crime en tant que culture pop et processus extrajudiciaire, sur notre relation avec les médias comme moyen et fin, sur les entrelacements grotesques de la gloire et de la mort, sur la sensation étrange qui surgit en regardant ce groupe de personnes regarder une séquence qui va les changer. Elle reste la séquence la plus intéressante de Deuxième partie d’un mile, et je ne sais toujours pas trop quoi en penser.

En effet, je n’ai jamais su quoi penser La malédiction. Au cœur de tous les médias consacrés aux véritables crimes se trouve une tension aiguë : certains peuvent être des efforts bien intentionnés visant à réparer les torts, mais tous restent fondamentalement des éléments de divertissement pour les consommateurs. La malédiction en est peut-être l’expression la plus aboutie. La série a peut-être suscité des questions éthiques au fil des années (Jarecki & Co. aurait-il dû contacter la police plus tôt ?), mais cela s’est néanmoins révélé être la chose la plus rare : un doc passionnant et conséquent.

Pour ses ennuis, La malédiction est devenu plus grand que lui-même, et c’est pourquoi il est si frustrant que Deuxième partie jamais aux prises avec les réverbérations de son propre spectacle. Nous voyons des preuves de son influence dans la suite, mais surtout d’une manière d’autosatisfaction : l’épisode d’ouverture diffuse des images de panneaux publicitaires promouvant La malédiction en 2015 et des extraits de programmes télévisés relatant ses révélations ; Les membres du système judiciaire, ici, dans le présent, traitent la signification du phénomène. « Quand La malédiction est sorti, ma prédiction était que ce serait la chose la plus importante qui frapperait mon bureau depuis JO », a déclaré à Jarecki John Lewin, le procureur qui mènerait les poursuites contre Durst. Ces auto-références sont utilisées comme rythmes de saveur, et Deuxième partie n’explore jamais Les Jinx rôle dans l’histoire plus loin. Qu’ont ressenti les créateurs et les participants de la série originale face à ce maelström ? Selon eux, que signifie tout cela dans le contexte de leur vie et de la société qui les entoure ? Plutôt, Deuxième partie avance avec un visage impassible, construisant le reste de la saison selon la procédure standard d’un vrai crime : procès, délibération du jury, condamnation.

Cela ne veut pas dire Deuxième partie est mauvais. Cela semble tout simplement inutile, arrivant un peu de nulle part après toutes ces années. Pour être honnête, ces six épisodes ont un objectif clair : ils donnent La malédiction une jolie forme ronde, recontextualisant l’admission de Durst au micro chaud comme un tournant crucial dans l’histoire, pas seulement une fin explosive. Vous pouvez voir la saison pousser à se recadrer autour de quelque chose de plus grand que sa grotesque centrale : l’histoire non seulement d’un homme très riche et très fou, mais d’un monstre qui a utilisé sa richesse pour construire un réseau de confédérés habilitants. Deuxième partie tente en outre de mettre l’accent sur le coût, en s’inspirant des documents policiers plus humanistes qui équilibrent la salace fondamentale du genre avec une sorte de centrisme sur la victime. Durst est peut-être mort en prison, mais ceux qui ont été touchés par ses actes, notamment les membres survivants de la famille de Kathie Durst, vivent toujours dans l’ombre de la mort ; que McCormack figure en bonne place tout au long des six épisodes est censé vous le rappeler.

L’effort est louable, mais tout cela semble pro forma. Le caractère conventionnel du suivi vous rappelle à quel point la participation de Durst a été l’étincelle essentielle qui a dynamisé La malédiction, dont l’héritage, rétrospectivement, était enraciné dans le fait qu’il s’agissait d’une étude fascinante du personnage d’un tueur charismatique. Beaucoup de Deuxième partie récapitule le procès de Durst d’une manière qui pourrait vous rappeler, assez maladroitement, quelque chose comme Conduire pour survivre: une émission de non-fiction illustrant les détails d’un événement que vous auriez pu suivre en temps réel. Vous n’avez pas d’informations supplémentaires sur Durst, qui (naturellement) a refusé de coopérer avec la production avant sa mort. Vous n’obtenez pas non plus d’énormes nouveautés matérielles ou de révélations émotionnelles. Il y a le supposé meilleur ami de Durst, Nick Chavin, qui reste résolument en faveur de son homme… jusqu’à la toute fin, quand il ne le fait peut-être pas. (Dans un joli miroir des rots chauds du micro de Durst, la sorte de culpabilité de Chavin se manifeste par des bâillements incontrôlables.)

Ensuite, il y a le tournant ultérieur qui tente d’élever la veuve de Durst, Deborah Lee Charatan, au rang de principale méchante de la suite. Certes, cette femme est horrible, entre son opportunisme lâche et ses abus systématiques envers les personnes qui résident dans les immeubles qu’elle a achetés avec l’argent de Durst. Mais le tournant semble franchi, une observation banale : nous vivons depuis plusieurs années maintenant dans un monde inondé de culture pop « les gens riches se comportent mal ». La malédiction pour étendre cet argument. Robert Durst s’en sort pour la plupart en faisant les choses les plus odieuses imaginables ; pendant ce temps, Trump est favori pour reprendre la Maison Blanche.

C’est bizarre de se plaindre du manque de nombrilisme, mais j’aimerais vraiment Deuxième partie il aurait baissé davantage les yeux sur son menton. La malédiction était un spectacle public qui a directement influencé le sort de son sujet. Deuxième partie aurait pu donner à l’équipe au centre de ce phénomène l’occasion de méditer sur ce que signifie être dans l’œil du cyclone et, ce faisant, d’analyser les questions qu’il inspire sur le divertissement, la justice, la gloire et la mort. Le fait qu’ils aient opté pour un suivi plus direct, qui ignore largement son propre impact, ne semble pas seulement être une occasion manquée – cela ignore un pilier fondamental de ce qui s’est passé. Ce n’est pas vraiment reconnaître le monde tel qu’il existe. En ce sens, retourner la caméra sur soi ne devrait pas être considéré comme un nombrilisme. C’est l’histoire.