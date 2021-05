Manchester United a montré une amélioration constante cette saison, mais la deuxième place de la Premier League ne sera jamais assez bonne, a déclaré le capitaine Harry Maguire.

United a terminé deuxième, à 12 points des champions de Manchester City, mais ils peuvent encore terminer la saison en beauté alors qu’ils affrontent Villarreal lors de la finale de la Ligue Europa, mercredi.

« De la saison dernière à cette saison, nous nous améliorons définitivement », a déclaré Maguire dans une interview sur Le chevauchement Chaîne Youtube.

– Man United Keep or Dump: Pogba et Fred partent?

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

« En fait, nous avons fait une bonne course nous-mêmes et la course de City a été incroyable. Vous devez leur donner du crédit. Ils ont rompu avec quelque chose comme 20 matchs sur le rebond.

« Nous avons perdu des points stupides dans des matchs stupides. Nous savons que nous pouvons faire mieux dans certains matchs et être un peu plus impitoyables dans d’autres et nous croyons vraiment aux plus gros matchs que nous pouvons gagner. »

« Nous devons remporter des titres de Premier League. La deuxième n’est pas assez bonne, et je suis sûr que les gars sont tous d’accord là-dessus. »

L’arrière central pourrait rater la finale de la Ligue Europa car il ne s’est pas complètement remis d’une blessure aux ligaments de la cheville subie lors de leur victoire 3-1 à Aston Villa ce mois-ci.

Cette blessure inquiète également l’entraîneur anglais Gareth Southgate, qui nommera une équipe provisoire prolongée avant le Championnat d’Europe de l’UEFA.