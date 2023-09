La deuxième journée de bourse d’Arm est plus modérée, la valorisation dépasse 60 milliards de dollars

Arm Holdings a encore bondi de 6 % vendredi à l’ouverture du marché, mais ces gains ont quelque peu refroidi au cours de sa deuxième journée de négociation après ses débuts au Nasdaq jeudi.

Les actions du concepteur de puces britannique se négociaient à un peu plus de 67 dollars à l’ouverture du marché, ce qui implique une valorisation de plus de 72 milliards de dollars. Les actions d’Arm étaient encore plus élevées plus tôt dans les échanges avant commercialisation, mais ont réduit une partie de ces gains.

Cela survient après que les actions d’Arm ont augmenté de près de 25 % lors du premier jour de négociation de la société jeudi. Les actions destinées à son introduction en bourse à succès étaient initialement évaluées à 51 dollars chacune, valorisant la société à environ 54,5 milliards de dollars.

Alors que le rallye se poursuit, Arm continue de se négocier à un prix supérieur à celui du géant des puces Nvidia, même si sa croissance est confrontée à des vents contraires. Certains analystes ont exprimé leurs inquiétudes quant à la valorisation.

« Les prix sont chers… Je pense que beaucoup d’investisseurs réfléchissent en marge… et attendent de voir comment ils exécutent ces facteurs », a déclaré Ben Barringer, analyste de recherche sur les actions chez Quilter Cheviot, à « Squawk Box Europe » de CNBC.

SoftBank qui a acquis Arm en 2016, a introduit environ 10 % de la société, le géant japonais détenant 90 % des parts.

SoftBank a fait l’objet de critiques concernant sa stratégie d’investissement, sa branche d’investissement technologique massive Vision Fund ayant enregistré une perte importante au cours de son dernier exercice. Cela a suffi à dissuader certains investisseurs de l’introduction en bourse d’Arm.