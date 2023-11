La deuxième infection augmente le risque de COVID à long terme : questions et réponses d’experts

Les personnes infectées à plusieurs reprises par le COVID-19 sont plus susceptibles de développer un long COVID et la plupart ne se remettent jamais complètement de la maladie. Ce sont deux des conclusions les plus frappantes d’une nouvelle étude de recherche complète de 3 ans de 138 000 anciens combattants.

Le chercheur principal Ziyad Al-Aly, MD, chef de recherche au Veterans Affairs St. Louis Health Care et épidémiologiste clinique à l’Université de Washington à St. Louis, a parlé avec Medscape des découvertes de son équipe, de ce que nous savons – et ne savons pas – sur longtemps. COVID et ce que cela signifie pour les médecins traitant des patients atteints de cette maladie.

Des extraits de l’entretien suivent.

Votre recherche a conclu que pour les personnes infectées au début de la pandémie, certains symptômes longs du COVID ont diminué sur 2 ans, mais d’autres non. Vous avez également conclu que la COVID longue est une maladie chronique. Pourquoi?

Nous sommes dans ce voyage depuis un peu plus de trois ans et demi. Certains patients connaissent une certaine guérison. Mais ce n’est pas la norme. La plupart des gens ne récupèrent pas vraiment complètement. Le parcours sanitaire des personnes atteintes d’un long COVID est vraiment très hétérogène. Il n’existe pas de solution universelle. Il n’y a vraiment aucune ligne que je puisse vous donner qui puisse couvrir tous vos patients. Mais il est très, très, très clair qu’un certain nombre d’entre eux ont certainement connu une longue COVID ; ça se passe vraiment.

Cela s’est produit dans l’ère pré-Delta et dans l’ère Delta, et avec les sous-variantes d’Omicron, même maintenant. Il y a des gens qui pensent : « Ce n’est plus un burger sans rien » ou « Ce n’est plus un problème ». Cela se produit toujours avec les variantes actuelles. Les vaccins réduisent effectivement le risque de COVID longue, mais n’éliminent pas complètement le risque de COVID longue.

Vous travaillez avec des patients atteints d’un long COVID en clinique et analysez également les données de milliers d’autres. Si la COVID longue ne disparaît pas, que devraient rechercher les médecins dans leur pratique quotidienne qui les aideront à reconnaître et à aider les patients atteints de la COVID longue ?

Les longs COVID ne sont pas rares. Nous le voyons en clinique en grand nombre. Quelle que soit la clinique que vous dirigez — si vous dirigez une clinique de cardiologie, de néphrologie, de diabète ou de soins primaires — certains de vos collaborateurs en sont probablement atteints. Vous ne le savez peut-être pas. Ils ne vous en parleront peut-être pas. Vous ne le reconnaîtrez peut-être pas.

Les COVID de longue durée ne sont pas toujours les mêmes, et c’est vraiment ce qui rend la situation complexe et très difficile à gérer en clinique. Mais c’est la réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. Et c’est multisystémique ; ce n’est pas comme si cela affectait uniquement le cœur, le cerveau uniquement ou le système nerveux autonome uniquement. Il ne se comporte pas de la même manière selon les individus : ils peuvent avoir des manifestations différentes, des trajectoires de santé différentes et des résultats différents. Il est important que les médecins se familiarisent avec la COVID longue en tant que maladie multisystémique.

À ce stade, la prise en charge consiste en réalité à gérer les symptômes. Nous n’avons pas de traitement pour cela ; nous n’avons pas de remède contre cela.

Certains patients ressentent ce que vous avez décrit comme récupération partielle. A quoi cela ressemble-t-il?

Certaines personnes connaissent un certain rétablissement au fil du temps, mais pour la plupart, le rétablissement est long et ardu. Un long COVID peut durer de nombreuses années avec eux. Certaines personnes peuvent revenir à la clinique et dire : « Je vais mieux », mais si vous approfondissez réellement les choses et creusez plus profondément, elles n’ont pas fait mieux ; ils se sont adaptés à une nouvelle référence. Avant, ils promenaient le chien sur trois ou quatre pâtés de maisons, et maintenant ils ne promènent le chien que sur un demi-pâté de maisons. Avant, ils faisaient une activité avec leur partenaire tous les samedis ou dimanches, et maintenant ils en font la moitié.

Si vous êtes un médecin, un prestataire de soins primaires ou tout autre prestataire qui s’occupe d’un patient atteint d’une longue COVID, sachez que cela se produit réellement. Cela peut arriver même chez les personnes vaccinées. La présentation est hétérogène. Certaines personnes peuvent vous présenter et vous dire. “Eh bien, avant d’avoir le COVID, j’étais mentalement vif et maintenant, j’ai des difficultés de mémoire, etc.” Cela peut parfois se manifester par de la fatigue ou un malaise post-effort.

Dans certains cas, cela peut se traduire par des problèmes de sommeil. Il peut se présenter comme ce que nous appelons le syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS). Ces personnes obtiennent une augmentation significative de leur fréquence cardiaque avec les changements de posture.

Quelle est la chose la plus importante que nous puissions apprendre de l’émergence du long COVID ?

Tout cela nous a appris que les infections peuvent provoquer des maladies chroniques. C’est vraiment la première leçon que je tire de cette pandémie : les infections peuvent provoquer des maladies chroniques.

S’intéresser uniquement aux maladies aiguës dues au COVID, ce n’est en réalité que considérer la pointe de l’iceberg. Sous cette pointe de l’iceberg se cache le bilan caché des maladies dont nous ne parlons pas vraiment.

Cette pandémie a mis en lumière l’idée selon laquelle il existe réellement un lien intime entre les infections et les maladies chroniques. Il était vraiment ancré dans notre formation médicale en tant que médecins que la plupart des infections, lorsque les gens surmontent la phase aiguë de la maladie, tout est derrière elles. Je pense que la longue période de COVID nous a humiliés à bien des égards, mais la principale d’entre elles est la prise de conscience – la dure prise de conscience – que les infections peuvent provoquer des maladies chroniques.

Cela remonte vraiment à votre [first] question : Qu’est-ce que cela signifie que certaines personnes ne se rétablissent pas ? En fait, ils souffrent d’une maladie chronique. J’espère que nous trouverons un traitement, que nous commencerons à trouver des choses qui les aideraient à revenir à leur niveau de base. Mais à l’heure actuelle, nous avons affaire à des personnes atteintes d’une maladie chronique ou d’une maladie chronique qui peut continuer à les affecter pendant de nombreuses années en l’absence d’un traitement ou d’un remède.