La deuxième femme PDG de Tupperware peut-elle relancer l’activité en déclin ?

Tupperware a nommé Laurie Ann Goldman sa nouvelle directrice générale, présidente et directrice, mardi 17 octobre.

Goldman est connue pour son long mandat en tant qu’ancienne PDG de Spanx, où elle a travaillé pendant 12 ans. On lui attribue la transformation du startup de shapewear en détaillant omnicanal mondial et une licorne d’un milliard de dollars.

Les marchés aiment les nouvelles. L’action Tupperware a grimpé de 18 % pour atteindre un sommet intrajournalier de 2,49 $, bien loin de son plus bas de 61 cents cette année.

Le géant des contenants alimentaires a été mis à rude épreuve et a à peine survécu à une époque tumultueuse qui l’a vu à court d’argentassurez-vous de sauver des vies restructuration de dettes, et faire un passage en tant que stock de mèmes.

Goldman remplace Miguel Fernandez, qui quittera également ses fonctions d’administrateur. « Le moment est venu de recruter de nouveaux dirigeants, et Laurie Ann est exceptionnellement bien placée pour faire progresser notre stratégie à long terme et accélérer notre croissance », a déclaré Susan Cameron, présidente du conseil d’administration de Tupperware, dans un communiqué. communiqué de presse.

La première femme directrice générale de Tupperware fut Patricia Stitzel, qui a exercé un bref mandat. Photo: Photo de presse Tupperware

Goldman sera la deuxième femme PDG de Tupperware en 77 ans

Le conseil d’administration de Tupperware a nommé sa première femme PDG, Patricia Stitzel, en 2018. « Tupperware soutient et travaille avec une force de vente indépendante de 3,1 millions de personnes, dont 90 % sont des femmes », un communiqué de presse loué.

En seulement 18 mois, Stitzel est parti.

Là où les grands-mères se souviennent des moments amusants passés à faire la fête autour de Tupperware avec les filles, la nouvelle génération pense qu’il ne s’agit que de « bols et gobelets », a déclaré Stitzel.

« Les gens n’ont tout simplement plus de lien avec la marque », a-t-elle expliqué. lors d’un appel de résultats en octobre 2019. « Et inévitablement, lorsque nous parlons aux gens des produits que nous proposons, de qui nous sommes et de l’innovation de notre gamme, ils n’en ont absolument aucune idée. »

Compte tenu de la concurrence croissante d’autres sociétés de conteneurs comme OXO et Rubbermaid, la marque n’est plus ce qui maintient Tupperware à flot.

« [B]La fidélité aux Rands est vraiment une nouvelle d’hier. Le prix aujourd’hui est la défense de la marque. Il ne suffit pas que les gens aiment votre produit. Goldman a déclaré au Huffington Post en 2014. « Nous sommes entrés dans l’économie de la recommandation où les gens ne croient pas au marketing, ils se croient les uns les autres. »

Alors que les revendeurs Tupperware gagnaient la confiance grâce à des soirées intimes chez eux et via le bouche-à-oreille, le paysage de la confiance a considérablement évolué. Ce bouche-à-oreille vient désormais de marketing d’influence et les médias sociaux.

Tupperware a élargi son canaux de distribution vers Target l’année dernièreune reprise d’une stratégie de 2002 qui a duré huit mois.

Cela montre que la marque, âgée de 77 ans, a du mal à s’éloigner de ce qui fonctionnait autrefois : la vente directe. Jusqu’au partenariat Target, Tupperware s’appuyait toujours sur le modèle du « party », recrutant des vendeurs pour vendre à leur réseau.

Avec une expérience dans l’introduction de marques et de produits dans les magasins, Goldman est peut-être la femme qui peut changer les méthodes désuètes de Tupperware.

Au cours de son célèbre mandat chez Spanx, elle a dirigé le développement de nouvelles lignes de vêtements intimes et son expansion dans les maillots de bain, les vêtements de sport, les jeans et même Spanx for Men. Elle a contribué à rendre Spanx disponible chez des détaillants tels que Neiman Marcus, Saks, Harrods et Selfridges, ainsi que chez les plus grandes chaînes Kohl’s, Target et Liverpool.

Avant Spanx, Goldman a passé une décennie chez Coca-Cola, où elle dirigeait sa division mondiale de licences. Elle a également été brièvement PDG de New Avon, un géant des cosmétiques, avant être expulsé après sa vente en 2019 à LG Household & Health Care. Plus récemment, elle a occupé le poste de PDG du fournisseur de soins cosmétiques OVME Aesthetics.

Goldman a peut-être fait allusion à l’importance qu’elle accorde aux partenaires détaillants dans le communiqué de presse annonçant sa nomination : « C’est un hommage à l’esprit entrepreneurial et inventif des merveilleuses équipes qui vendent et créent Tupperware et à ses impressionnants partenaires détaillants. »

Tupperware vendu par des femmes, dirigé par des hommes

Ces contenants alimentaires robustes à double joint ont été inventés par un ingénieur nommé Earl S. Tupper dans les années 1940. Mais Tupper, qui a lancé son entreprise éponyme en 1946, n’était pas doué pour vendre ses produits.

Mieux vivre grâce au plastique : une soirée Tupperware en 1963. Photo: Archives du Daily Herald/SSPL (Getty Images)

Une mère divorcée nommée Brownie Wise a eu l’ingénieuse idée de détenir «Fêtes Tupperware.» En seulement trois ans, les ventes annuelles ont atteint aujourd’hui l’équivalent de 275 millions de dollars. Wise a été embauchée comme vice-présidente du marketing de l’entreprise, un rôle sans précédent pour une femme à l’époque.

En 1954, Wise avait étendu le réseau marketing de Tupperware à 20 000 revendeurs et distributeurs – des femmes rurales, urbaines, noires et blanches – espérant tous avoir une chance de progresser dans le monde. Tupper n’était pas content d’être éclipsé par une femme, et les deux aurait argumenté constamment sur la stratégie et la gestion de l’entreprise.

À la fin des années 1950, Tupper a poussé à vendre son entreprise et a licencié Wise après un éventuel acheteur a suggéré qu’il ne s’engagerait pas à acheter une entreprise dirigée par une femme. Wise a intenté une action en justice et a obtenu un paiement de 30 000 $.