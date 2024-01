La deuxième éruption d’un volcan islandais détruit des maisons et bloque des animaux domestiques dans un petit village de pêcheurs

Nouvelles

Un torrent de lave en fusion a englouti plusieurs maisons dans un village de pêcheurs du sud-ouest de l’Islande après la deuxième éruption volcanique sur l’île en moins d’un mois.

La ville de Grindavik, qui avait été évacuée quelques heures plus tôt, a subi le plus gros des dégâts causés par l’éruption de dimanche matin, au cours de laquelle une vague massive de lave a jailli de deux fissures dans le sol et s’est lentement dirigée vers la zone peuplée.

Des images aériennes dramatiques des conséquences de l’éruption ont montré des maisons entièrement englouties par les flammes, qui n’avaient aucune chance face à la vague de lave orange vif qui a enveloppé la communauté d’environ 3 800 habitants.

La ville est située sur la péninsule sud de l’Islande, à environ 30 miles au sud-ouest de la capitale nationale, Reykjavik. Les habitants avaient déjà été évacués en novembre lorsque le système volcanique du Svartsengi, longtemps endormi, est sorti de son sommeil pour la première fois depuis près de 800 ans.

La série de tremblements de terre qui en a résulté a ouvert plusieurs grandes fissures dans le sol jusqu’à ce que le volcan entre en éruption le 18 décembre, épargnant ainsi la ville alors que la lave s’éloignait du centre-ville. Les résidents ont reçu le feu vert pour rentrer chez eux le 22 décembre.

La lave d’un volcan a consumé plusieurs maisons en Islande. via REUTERS

Les scientifiques disent que l’éruption est en train de s’atténuer. AFP via Getty Images

Cette fois, cependant, la ville n’a pas eu autant de chance, car la lave lente de la première fissure s’est écoulée sur la route principale menant à Grindavik, butant contre les murs de protection de la zone construits après l’éruption de décembre.

La lave de la deuxième fissure s’est rapidement dirigée vers la ville, détruisant plusieurs maisons et laissant bloqués plusieurs animaux de compagnie, ainsi que 30 moutons, selon les médias islandais. RUV.

Dans un discours télévisé stoïque dimanche, le président islandais Gudni Th. Johannesson a déclaré à propos des éruptions : « une période de bouleversements redoutables a commencé sur la péninsule de Reykjanes ».

Le volcan est entré en éruption le 22 décembre. PA

“Nous continuons d’espérer un résultat aussi bon que possible, face à ces formidables forces de la nature”, a déclaré le président. @bsteinbekk via REUTERS

“Nous ne savons pas encore comment cette éruption se déroulera, mais nous devons quand même prendre les mesures qui sont en notre pouvoir”, a déclaré le président. “Nous assumerons nos responsabilités et nous continuerons à être solidaires.”

Il n’y a pas eu de victimes connues de l’éruption jusqu’à présent, mais un travailleur serait porté disparu après être tombé dans une fissure causée par le volcan.

L’Islande, située au sommet d’un point chaud sismique dans l’Atlantique Nord, connaît une éruption volcanique tous les 4 à 5 ans environ.

Son éruption la plus mémorable et la plus perturbatrice à avoir frappé l’île ces dernières années a eu lieu en 2010, lorsque le volcan Eyjafjallajokull a envoyé d’énormes panaches de cendres volcaniques dans l’atmosphère.

Une vue aérienne du champ de lave avec le principal évent actif, la ville de Grindavik en arrière-plan, Islande, le lundi 15 janvier 2024. PA

Une vue aérienne du champ de lave avec une fissure sud inactive à côté de la ville de Grindavik, en Islande, le lundi 15 janvier 2024. PA

Une vue aérienne de la fissure sud de la ville de Grindavik, en Islande, le dimanche 14 janvier 2024. PA

Le nuage qui en a résulté a encombré le transport aérien européen pendant près d’une semaine, affectant 20 pays et environ 10 millions de voyageurs.

Lundi, les scientifiques ont déclaré que la dernière éruption semblait avoir suivi son cours, mais il reste à voir quand ou même si les habitants de Grindavik pourront rentrer chez eux, car la lave a disparu. aurait endommagé les infrastructures d’eau et d’électricité de la ville.











