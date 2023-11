La deuxième édition de FAB Paris va surprendre

Avec des provenances aussi illustres que Karl Lagerfeld, Hubert de Givenchy et Yves Saint Laurent, et des trésors liés aux rois de France, aux Habsbourg et aux Médicis, la deuxième édition de FAB Paris (anciennement connu sous le nom Beaux-Arts Paris & La Biennale) devrait captiver l’imagination des collectionneurs et des visiteurs internationaux. Retraçant des millénaires d’histoire de l’art, de l’Égypte ancienne à nos jours, l’ensemble organisé, qui sera dévoilé au Grand Palais Ephémère du 22 au 26 novembre, regroupera pas moins de 20 catégories dans les domaines des beaux-arts, du mobilier, des antiquités et de la bijouterie.

Fabuleux musée éphémère, FAB Paris rassemblera certains des objets fabriqués par l’homme les plus rares, les plus beaux et les plus fantaisistes, depuis une sculpture paléo-esquimau de la « Vieille mer de Béring » (200 avant JC – 100 après JC) et le « plus beau livre de l’histoire ». Renaissance vénitienne » (Hypnérotomachie Poliphili (1499) de Francesco Colonna), à 17èmePortrait d’un chien Médicis du XVIIIe siècle et d’un somptueux lit en marbre de la dynastie Qing. Seront également présentés certains des plus grands noms de l’histoire de l’art : Pieter Brueghel le Jeune, Rembrandt, Edouard Manet, Auguste Rodin, Claude Monet, Pablo Picasso, Yayoi Kusama et Gerhard Richter, pour n’en citer que quelques-uns.

FAB PARIS POURVIENT SON EXPANSION

Louis de Bayser, Président de FAB Paris, déclare: « Alors que FAB Paris continue de croître, avec de nouvelles catégories (par exemple le design) et de nouvelles galeries enrichissant l’offre dans des disciplines telles que les arts tribaux, les antiquités et l’art asiatique, notre objectif est de maintenir le plus haut niveau de qualité. L’une des principales vertus du salon est son caractère sélectif et cela restera au cœur de son développement.

FAB PARIS EN CHIFFRES

110 exposants – en hausse de 25% par rapport à l’année dernière

– en hausse de 25% par rapport à l’année dernière 1/3 de galeries étrangères représentant 12 pays du monde entier

représentant du monde entier 41 nouveaux arrivants – 40% de tous les exposants

– 40% de tous les exposants Pas moins de 20 disciplines (y compris les nouveautés comme le design)

(y compris les nouveautés comme le design) Des œuvres d’art s’étendant sur près de 4 000 ans de l’histoire et 6 continents

de l’histoire et Un espace d’exposition de 9 000 mètres carrés

Un an après sa création, et après une édition inaugurale réussie, FAB Paris poursuit son expansion, avec un nouveau nom, un nouveau lieu prestigieux et un line-up passionnant de nouveaux exposants. Réunissant 110 des plus grandes galeries mondiales, cette deuxième édition reflète l’ambition de la foire de se développer tout en maintenant la plus haute qualité de l’art exposé. Plus d’un tiers des exposants (41 galeries) feront leurs débuts, enrichissant ainsi l’étendue et la profondeur de l’offre de cette année.

PROGRAMME EXCLUSIF D’ÉVÉNEMENTS

Fort de relations de longue date avec les musées et institutions privées les plus renommés de France, FAB Paris accueillera un programme d’événements passionnantcomprenant des visites exclusives du Centre Pompidou, de l’Institut de France, de l’Opéra Garnier, du Musée de l’Armée-Invalides, de l’Atelier Constance Guisset, du Jeu de Paume, de la Fondation d’art contemporain Daniel & Florence Guerlain et de l’École de Joaillerie de Van Cleef & Arpels.

EXPOSITION SPÉCIALE DU MOBILIER NATIONAL

Chaque année, une institution française est invitée à exposer les pièces phares de sa collection pendant la semaine du salon. Cet automne « institution invitée » est le Mobilier Nationalla collection nationale de mobilier de France qui comprend 100 000 pièces datant du 17ème siècle à aujourd’hui. Créée par Louis XIV pour assurer la conservation, la restauration et la promotion des arts décoratifs français, l’institution a produit au fil des années des œuvres de designers et d’artistes célèbres et sa collection sert aujourd’hui à meubler des bâtiments et résidences officielles, dont le palais de l’Elysée. La scénographie de l’exposition FAB sera signée par Paul Bonlarron, lauréat du prix Mobilier national Design Parade 2022. Cette année, FAB Paris accueillera également son premier ambassadeur (« artiste invité »), violoncelliste virtuose français Gautier Capuçon qui organisera un concert avec sa fondation.

PROMOUVOIR LES JEUNES GALLERISTES

Cette édition verra également un stand dédié à jeunes talents – cinq marchands d’art âgés de 25 à 35 ans – qui présenteront chacun une œuvre estimée à moins de 10 000 €. Le design du stand a été confié à une étoile montante de la décoration d’intérieur française, Victor Cadène qui a créé l’un de ses collages signature pour la foire.

Panorama de Parisvers 1810 par Pierre Prévost (1764-1823), Aquarelle, gouache et crayon sur papier, marouflé sur toile, H. 82,5 cm (H. 32 ½ po), L. 490,5 cm (193 ½ po) – Perrin, France

FAITS SAILLANTS ET THÈMES

Nouvelles trouvailles et découvertes

En prévision du salon, les 110 exposants gardaient trouvailles et découvertes inédites, dont une exceptionnelle salle de bain de 1928 signée Art Déco. virtuose Armand Albert Rateau qui retrouvera sa splendeur d’origine dans un stand dédié (Anne-Sophie Duval).

Réalisée pour la résidence parisienne des Dubonnet – un couple franco-américain influent du Paris des années 1920 – c’est l’un des premiers exemples de salle de bain privée. Des quatre salles de bains conçues par Rateau, seules deux ont survécu au passage du temps : l’actuelle et la salle de bains créée pour l’hôtel particulier parisien de Jeanne Lanvin (pour qui Rateau a également conçu l’iconique flacon de parfum Arpège), aujourd’hui exposée au Musée. des Arts Décoratifs, Paris.

Anciennement dans la collection de Karl Lagerfeld

Élie Nadelman (1882-1946)

Tête (Sérénité), vers 1919-1920

Marbre de Carrare, 52,5 x 21 x 31 cm

Benjamin Proust, Royaume-Uni

Artistes femmes

Les artistes féminines seront également à l’honneur au FAB Paris. Des sculpteurs pionniers, notamment Camille Claudel, Germaine Richier et Jeanne Poupelet (Galerie Malaquais, de La Béraudière) sera aux côtés de belle Epoque portraitiste de la haute société, Louise Abbéma (Horizon Chimérique). La galerie parisienne Loeve & Co mettra également en lumière l’œuvre 20ème pionniers du siècle dans une exposition consacrée à Sonia Delaunay, Léonor Fini et Dora Maar.

Anniversaires et moments forts

80ème anniversaire de la mort de Camille Claudel (1864-1943) dont œuvre est actuellement célébrée dans une exposition majeure aux États-Unis (Art Institute of Chicago, Getty Museum). La Galerie Malaquais présentera trois œuvres de la sculptrice pionnière, dont un plâtre issu des descendants de sa sœur et apparaissant pour la première fois sur le marché.

100ème anniversaire de la mort du « peintre de la lumière » espagnol Joaquín Sorolla (1863-1923) qui sera représenté par deux portraits inédits, dont l’une de ses dernières œuvres (Ana Chiclana).

Centenaire de la naissance de Antoni Tapies (1923-2012) dont la peinture phareGris avec tres ratlles roses (1964) soulignera la sélection de Mayoral (voir p.10).

Alors que le surréalisme approche de ses 100 ansème anniversaire (d’André Breton Premier manifeste a été publié le 15 octobre 1924) et continue de jouir d’un attrait contemporain, des figures marquantes du mouvement seront représentées, dont René Magritte et Salvador Dalí (de la Béraudière, Mayoral).

Le salon témoignera également de l’attrait persistant de Abstraction plus d’un siècle après sa création – un genre qui a récemment fait des progrès sur le marché secondaire.

OÙ L’ART ET L’HISTOIRE RENCONTRENT LE STYLE

Collectionneurs, esthètes, maîtres de l’élégance à la française, Karl Lagerfeld, Hubert de Givenchy et Yves Saint Laurent le style parisien incarné – un mélange d’art, d’histoire, haute couture et de l’esprit. Le goût impeccable des trois légendaires couturiers (et les visiteurs réguliers du Biennale) seront exposés au FAB avec une sélection d’œuvres et de meubles anciennement issus de leurs collections.

Anciennement dans la collection d’Hubert de Givenchy

Une paire de grands vases couverts de Serpentine Louis XVI, montés en bronze doré, vers 1785

Hauteur : 67,5cm. Largeur : 32 cm. Profondeur : 23,5 cm.

Pascal Izarn, France

Karl Lagerfeld a en effet joué un rôle important dans l’histoire de la Biennale: en 1972, il dessine le stand de la galeriste Art Déco Anne-Sophie Duval et en 2012, il réinvente l’intérieur du Grand Palais pour le 26ème édition de la foire. Clin d’œil à l’histoire, le concessionnaire londonien Benjamin Proust présentera une élégante tête moderniste du sculpteur d’avant-garde Elie Nadelman que Lagerfeld a achetée à la Biennale en 2006 et conservée dans sa collection jusqu’à sa mort.

PROVENANCE ROYALE ET NOBLE

Les prédécesseurs de FAB Paris – La Biennale des Antiquaires et Beaux-Arts Paris – incarnent depuis longtemps le luxe et le style à la française. La nouvelle foire perpétue cette tradition avec des meubles et des objets d’art décoratifs d’importance historique. Témoin de la longue tradition française de fabrication de meubles, le salon réunira également les galeries parisiennes les plus réputées dans le domaine, dont Steinitz, Léage et Pascal Izarn qui sera rejoint par de nouveaux arrivants, dont les Allemands Galerie Neuse.

VIEUX MAÎTRE & 19ème-PEINTURE DU SIÈCLE

Maîtres anciens et 19èmeLa peinture du XVIIe siècle est traditionnellement une force des entités fondatrices de la FAB. Une liste de spécialistes européens renommés des maîtres anciens reviendra cette année, notamment Didier Aaron, De Bayser, De Jonckheere, Descours, Galerie Laocoon/W. Apolloni, Perrin, Giovanni Sarti, Mendes, Terrades et Leegenhoek. Le concessionnaire espagnol participera pour la première fois Ana Chiclanal’une des rares femmes de la discipline et de la galerie d’Amsterdam Beaux-Arts Van der Meij qui se spécialise dans 19èmepeintres d’Europe du Nord du XVIIIe siècle, dont Vilhelm Hammershoi et Carl Holsoe.

SCULPTURE

Traditionnellement un forte de Beaux-Arts Paris, la sculpture sera mise en valeur par des exemples de toutes les périodes clés de l’histoire de la discipline, de l’Antiquité et de la Renaissance en passant par l’époque néoclassique (Carpeaux, Barye), la création de la sculpture moderne par Rodin et aujourd’hui. L’appel des galeries parisiennes de retour – Xavier Eeckhout, Sismann, Malaquais, Trebosc & Van Lelyveld et Univers du Bronze – sera renforcé par l’arrivée de Benjamin Proust, expert du bronze et de la Renaissance basé à Londres, et de deux…