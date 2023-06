La deuxième échéance fiscale estimée trimestrielle est le 15 juin

« Les paiements d’impôts estimés sont essentiels pour respecter les obligations fiscales tout au long de l’année, éviter les pénalités et garder le contrôle de vos finances », a déclaré Sean Lovison, un planificateur financier certifié de la région de Philadelphie chez WJL Financial Advisors. Il est également expert-comptable.

En savoir plus sur les finances personnelles : Voici la répartition de l’inflation pour mai 2023, dans un graphique Le bien-être, et non l’argent, est la principale mesure de la richesse Le « luxe tranquille » pourrait être la tendance la plus coûteuse des Américains à ce jour

Les paiements électroniques sont l’option « la plus rapide, la plus simple et la plus sécurisée » pour les paiements d’impôts estimés, selon l’IRS.

Les options en ligne incluent les paiements via votre compte en ligne, via Direct Pay, le système de paiement électronique de l’impôt fédéral et plus encore. Cependant, vous devrez payer des frais pour les paiements par carte de débit et de crédit. Vous pouvez en savoir plus sur la façon d’effectuer des paiements ici.