La deuxième corde du Real Madrid dépasse Getafe, Villarreal écrase l’Athletic Bilbao

Les sauvegardes du Real Madrid ont dépassé Getafe 1-0 samedi alors que la plupart des joueurs de première ligne ont été sauvés pour la demi-finale de la Ligue des champions de la semaine prochaine à Manchester City.

Marco Asensio a marqué le seul but du match de championnat espagnol à la 70e minute.

Madrid a pendant plusieurs semaines renoncé à défendre le titre national et s’est plutôt concentré sur la répétition en tant que vainqueur de la Ligue des champions et la conquête de la Copa del Rey. Madrid et City jouent le match retour à 1-1.

Barcelone peut décrocher le titre national dimanche s’il gagne contre son rival de Crosstown, l’Espanyol. Il n’a besoin que de deux des 15 points restants en jeu pour remporter sa première ligue depuis 2019, et son premier titre majeur depuis le départ de Lionel Messi il y a deux saisons.

Donnant la priorité au match retour à City, l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti n’a lancé que quatre joueurs de premier choix dans le gardien Thibaut Courtois, Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Éder Militão contre Getafe, menacé de relégation.

Camavinga a quitté le match dans les dernières minutes en boitant, et les médecins de l’équipe ont regardé sa jambe gauche dans la pirogue. Mais Ancelotti a déclaré que « ce n’est qu’un coup » et il s’attend à ce que le milieu de terrain polyvalent de 20 ans aille bien.

Karim Benzema, Rodrygo et David Alaba ont été laissés hors de l’équipe pour s’assurer qu’ils étaient complètement remis de problèmes de forme physique mineurs, selon Ancelotti. Vinícius Júnior, Luka Modric, Toni Kroos ont été utilisés comme remplaçants en seconde période.

« Se préparer pour ce type de match n’est pas facile, mais mes joueurs étaient des professionnels et ont montré une attitude sérieuse », a déclaré Ancelotti. « Nous avons manqué d’intensité en première mi-temps, mais nous nous sommes beaucoup améliorés en seconde période. Nous n’avions pas d’autre moyen de nous préparer pour le match de mercredi, et ce résultat nous donne un coup de pouce.

Getafe, qui était sans le meilleur buteur suspendu Enes Unal, a tenu une garde d’honneur avant le coup d’envoi pour Madrid remportant la Copa del Rey le week-end dernier. L’équipe d’un quartier populaire de Madrid est restée à la 18e place.

Eden Hazard a obtenu un départ rare pour Madrid. L’ancienne star de Chelsea n’avait commencé qu’un seul match de championnat espagnol cette campagne en septembre.

Après une première mi-temps terne, Ancelotti a envoyé certaines de ses stars.

Courtois a dû parer d’une main une frappe puissante de Juan Iglesias à la 67e.

Quelques instants plus tard, Asensio a sorti l’impasse lorsque son tir à longue distance a légèrement dévié un défenseur de Getafe et a battu David Soria, qui a refusé à l’attaquant un deuxième but à la 79e.

Asensio a marqué 12 buts cette saison, principalement en tant que remplaçant d’impact. Il aura probablement ce rôle contre City, surtout si Madrid a besoin d’un but tardif.

Villarreal 5-1 Athletic Bilbao

Alejandro Baena et Nicolas Jackson ont tous deux marqué deux fois alors que Villarreal a mis en déroute l’Athletic Bilbao 5-1, réduisant l’écart avec la Real Sociedad, quatrième, après avoir été tenue par Gérone à domicile 2-2.

Villarreal traîne la Sociedad de cinq points avec quatre matchs à jouer alors que les deux rivalisent pour terminer quatrième et arracher la dernière place en Ligue des champions.

Le milieu de terrain Baena et l’attaquant Jackson ont fait équipe avec l’ailier Yéremy Pino pour défaire Bilbao, dont le défenseur Aitor Paredes a ajouté un but contre son camp. Baena a ouvert le score en pliant un coup franc par-dessus la barrière.

« D’abord, nous devons croire, puis nous devons travailler dur pour chaque match et espérer que la Sociedad dérape », a déclaré Pino à propos des chances de son équipe de revenir en Ligue des champions.

Real Sociedad 2-2 Gérone

Gérone a confirmé son statut de package surprise de la ligue après une nouvelle solide performance à San Sebastián.

Le modeste club du nord-est de la Catalogne, qui a joué en deuxième division l’an dernier, termine la saison comme l’une des équipes les plus chaudes de la ligue après avoir perdu une seule fois lors de ses neuf derniers tours. En septième place, il est en bonne voie pour gagner une place dans la Conference League.

Osasuna 3-1 Almería

Osasuna a rebondi après la défaite de la semaine dernière lors de la finale de la Copa del Rey face à Madrid en battant Almeria 3-1. Abde Ezzalzouli, un attaquant prêté par Barcelone, a continué d’impressionner en inscrivant le deuxième but d’Osasuna.

