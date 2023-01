La deuxième collision mortelle d’un bus au Sénégal en huit jours tue 22 personnes

Une collision entre un camion et un bus dans le nord du Sénégal a fait 22 morts, ont indiqué les pompiers, une semaine après qu’un accident entre deux bus a fait 40 morts.

Plus de 20 personnes ont été blessées dans le dernier accident survenu lundi près de Sakal dans la région de Louga, a indiqué à l’AFP Papa Ange Michel Diatta, colonel du service national des pompiers. Amadou Ba, le Premier ministre du pays, s’est rendu sur place, s’engageant à faire respecter le nouveau code de la route.

Le bus avait une capacité de 32 sièges mais en transportait 47, a déclaré Ba aux journalistes, affirmant que le non-respect des règles augmentait le nombre de victimes. Dans un tweet, le président sénégalais, Macky Sall, a déclaré que le bilan des morts « met en évidence la nécessité de renforcer les mesures de sécurité routière ».

La scène de l’accident le 16 janvier. Photographie : Ousseynou Diop/AFP/Getty Images

Les accidents de la route sont fréquents au Sénégal, principalement à cause des erreurs de conduite, des routes en mauvais état et des véhicules délabrés, selon les experts. Le gouvernement a décrété trois jours de deuil après la collision de deux bus au petit matin du 8 janvier dans la région centrale de Kaffrine, faisant 40 morts et plus de 100 blessés.

Les ministres ont réagi en annonçant près de deux douzaines de mesures, notamment la limitation des bus et des camions à 90 km/h (56 mph), l’interdiction des bus de nuit et l’interdiction de l’importation de pneus usagés – la cause présumée de l’accident.

Mais les compagnies de bus ripostent, obtenant un délai d’un an dans une proposition d’interdiction de placer des bagages sur des barres de toit pour éviter que les véhicules ne soient déséquilibrés.

Selon la Banque mondiale, le Sénégal, un pays de 17 millions d’habitants, enregistre chaque année 24 morts sur les routes pour 100 000 habitants. En comparaison, le bilan est de 6 pour 100 000 dans l’Union européenne et de 2 en Suisse, alors que la moyenne en Afrique subsaharienne est de 27.