La deuxième collection de Pharrell Williams chez Louis Vuitton présente l’Americana, l’esprit amérindien

C’était mardi que le Far West rencontrait le melting pot américain lors du défilé homme Louis Vuitton automne-hiver 2024, où le musicien devenu designer Pharrell Williams a dévoilé sa très attendue collection de deuxième année.

Le défilé, qui se déroule dans le cadre spectaculaire de la Fondation Louis Vuitton à Paris, canalise magistralement l’Americana, avec des designs amérindiens se mêlant au luxe moderne et mettant en valeur la vision unique de Williams pour la centrale électrique.

Des invités célèbres, dont Bradley Cooper, Omar Sy et Carey Mulligan, se sont réunis pour admirer un paysage chargé de rochers évoquant les terrains accidentés d’une Amérique idéalisée. La collection elle-même était une célébration vibrante de l’esprit américain, dégoulinant de la célèbre confiance de Williams – une star de la musique acclamée qui est un nouveau venu dans le design de mode à ce niveau.

Les modèles mettaient l’accent sur des proportions amples, reflétant une version moderne des silhouettes américaines classiques. Les mannequins – hommes et femmes – ont défilé sur le podium avec des chapeaux de cowboy en cuir, des valises en peau de vache et des vestes en jean à carreaux ornées d’insignes de taureau, leurs bottes de cowboy arborant des pointes métalliques brillantes. Les vestes Rodeo scintillaient de broderies complexes, mettant en valeur le savoir-faire luxueux synonyme du Marque appartenant à LVMH.

Le défilé mettait en avant les costumes éblouissants de style Vegas : des vestes à rayures scintillantes associées à des pantalons évasés, dégageant une énergie rappelant le Strip emblématique de la ville. La collection comprenait également des vestes surdimensionnées, dont un manteau de fourrure de style gangster, dans des réinterprétations audacieuses des vêtements occidentaux traditionnels.

Pourtant, l’âme de la collection réside dans sa collaboration avec des artistes des nations Dakota et Lakota, un partenariat qui se manifeste dans des motifs complexes sur des écharpes, des sacs et des couvertures avec des motifs floraux et géométriques racontant des histoires d’héritage et d’identité.

“Pharrell voulait faire ressortir l’esprit amérindien, (…) il voulait montrer que nous sommes toujours là, que nous sommes toujours résilients”, a déclaré Rebecca Brady, 54 ans, amérindienne de New Town, dans le Dakota du Nord, à The Presse associée.

Au-delà de la mode, l’événement s’est transformé en spectacle culturel. Les invités VIP ont dégusté des hamburgers de la marque Louis Vuitton lors d’un barbecue au champagne, symbolisant un mélange décalé de haute couture et d’Americana classique. L’atmosphère était en outre chargée de performances de Mumford & Sons et d’artistes des nations amérindiennes.

La soirée a atteint son apogée lorsque Williams lui-même est monté sur scène, suscitant une vague d’enthousiasme de la part de la foule.

La performance de Williams a démontré sa polyvalence artistique et a souligné l’énergie unique qu’il apporte à la marque Louis Vuitton. La collection était une fusion audacieuse de styles et de cultures, illustrant un voyage au-delà de la mode dans un domaine où l’art, la musique et le patrimoine culturel s’entremêlent.