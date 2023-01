La deuxième bibliothèque du Colorado ferme en raison d’une contamination à la méthamphétamine | Nouvelles américaines

Une deuxième bibliothèque américaine a été forcée de fermer en raison d’une contamination à la méthamphétamine.

Les responsables d’une banlieue près de Denver, dans le Colorado, ont fermé la bibliothèque d’Englewood la semaine dernière après que les résultats des tests ont montré que la contamination dans les toilettes du bâtiment dépassait les seuils de l’État.

D’autres espaces tels que les comptoirs ont également été testés positifs pour des niveaux inférieurs de drogue et nécessiteront un nettoyage spécialisé, a déclaré le porte-parole de la ville, Chris Harguth.

Des travaux à plus grande échelle auront également lieu, notamment l’enlèvement des surfaces, des murs, des conduits et de l’équipement des ventilateurs d’extraction souillés.

Englewood, une ville d’environ 33 000 habitants juste au sud de Denver, a testé la méthamphétamine après que les autorités de la ville voisine de Boulder ont fermé sa bibliothèque principale après avoir découvert une contamination.

Les responsables de la santé affirment que les résidus de méthamphétamine peuvent être irritants, provoquant des symptômes tels que des démangeaisons de la gorge, un nez qui coule et des yeux injectés de sang.

Mais on ne pense pas que l’exposition secondaire cause des problèmes de santé chroniques à long terme, a déclaré M. Harguth.

La consommation de drogue n’est pas courante dans la bibliothèque d’Englewood, mais les rapports à ce sujet ont augmenté ces derniers mois, car le temps plus froid a amené plus de personnes à visiter, a déclaré la directrice de la bibliothèque, Christina Underhill.

“L’utilisation de la bibliothèque a changé”, a-t-elle déclaré. “De plus en plus de gens viennent l’utiliser comme abri.

“Nous sommes très accommodants.”

Mme Underhill a ajouté qu'”il y a des individus qui abusent de cet espace et nous mettent malheureusement dans cette position”.

Brenda Folsom, qui venait chercher ses petits-enfants à l’école près de la bibliothèque d’Englewood jeudi dernier, a déclaré avoir constaté une augmentation de la consommation de drogue dans la région au cours des deux dernières années, en particulier dans son parc local.

Elle craint que ses petits-fils de trois et huit ans, qui vont à la bibliothèque avec leur père, et que d’autres enfants curieux ne ramassent des aiguilles et d’autres accessoires de consommation de drogue dans ses salles de bain.

“Je pense que s’ils nettoyaient un peu plus leurs toilettes ou faisaient attention aux toilettes et aux choses ou aux personnes qui y vont, ils n’auraient pas ce problème”, a déclaré Mme Folsom.

Les responsables de Boulder ont suggéré que la fermeture de la bibliothèque de leur ville le mois dernier était le résultat de règles strictes de l’État pour le nettoyage de la méthamphétamine.

Ils ont souligné que les normes sur le degré de contamination acceptable par la méthamphétamine ont été élaborées en tenant compte des maisons, où une exposition fréquente est plus probable que dans les bâtiments publics.

Les règles du Colorado sont “parmi les plus conservatrices du pays, faisant preuve d’une grande prudence pour protéger les nourrissons et les enfants de l’exposition”, a déclaré la ville dans un communiqué le 28 décembre.

La bibliothèque de Boulder a depuis rouvert mais ses salles de bains restent fermées alors que les équipes effectuent des travaux de décontamination, notamment le remplacement des ventilateurs et des évents, a déclaré la porte-parole Annie Elliott.