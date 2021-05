La deuxième année de la pandémie de Covid-19 devrait «  être beaucoup plus meurtrière  » – Chef de l’OMS

S’exprimant lors d’une conférence de presse vendredi, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a exposé les préoccupations de l’OMS concernant la lenteur du déploiement du programme de vaccination, alors que les pays riches prennent des doses pour vacciner leur propre population, au lieu de garantir que les groupes à risque à faible revenu les pays sont protégés.

«Nous sommes sur la bonne voie pour que la deuxième année de cette pandémie soit bien plus meurtrière que la première», Tedros a déclaré, avant de demander instamment aux États de reconsidérer la vaccination des membres plus jeunes de leur population et «Donnez plutôt des vaccins à COVAX.»

L’OMS a critiqué les gouvernements qui se concentrent sur la réalisation d’une inoculation nationale à 100%, plutôt que de travailler à l’effort mondial pour lutter contre le virus.

Acceptant qu’il comprenne pourquoi les pays pourraient vouloir adopter une approche nationale d’abord, il a exhorté les gouvernements à s’attaquer à la faible offre de vaccins dans les pays à revenu faible et intermédiaire où ils n’ont pas eu suffisamment de doses pour vacciner même complètement les agents de santé.

Le programme COVAX est un projet international, lancé par l’OMS, la Commission européenne et la France, pour contribuer à garantir un accès rapide, juste et équitable des vaccins Covid aux populations de tous les pays, en particulier celles des pays les moins favorisés. Depuis sa création, le programme a envoyé 59 millions de doses de vaccins Covid à 122 pays participants.

Les dernières remarques du chef de l’OMS interviennent alors que de nouvelles variantes du virus Covid-19, en particulier la souche indienne, pourraient provoquer un pic mondial du nombre de cas, car elle semble plus transmissible que la maladie d’origine. Bien qu’il n’y ait aucune preuve rapportée pour montrer qu’il échappe aux vaccins Covid actuellement utilisés, les responsables de la santé ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu’il pourrait se propager rapidement dans les pays qui ont eu des campagnes d’inoculation lentes ou une faible utilisation des vaccins.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!