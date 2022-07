La deuxième alerte de tireur actif de la Colombie-Britannique a été envoyée lors des attaques de Langley. Pourquoi pas d’alertes pour d’autres fusillades ?

Les habitants de la région métropolitaine de Vancouver ont été secoués à deux reprises du lit lundi matin après que la GRC a envoyé la deuxième alerte d’urgence de sécurité publique de l’histoire de la Colombie-Britannique.

L’alerte d’urgence directe sur téléphone portable a été envoyée juste avant 6 h 20, après plusieurs fusillades à Langley, en Colombie-Britannique a laissé trois hommes morts et une femme blessée, pour avertir le public de rester vigilant et de rester hors de la zone.

Les autorités ont ensuite envoyé une deuxième alerte à 7h20 indiquant que le suspect n’était “plus une menace” et une troisième après 15h30 pour informer le public qu’il était sûr de reprendre les activités régulières dans la région.

Alert Ready est un système disponible partout au Canada qui permet aux représentants du gouvernement d’émettre des alertes de sécurité publique par l’intermédiaire de télédiffuseurs et de radiodiffuseurs, ainsi que d’appareils sans fil compatibles.

Lundi, la police a confirmé que c’était la deuxième fois qu’une alerte de sécurité publique était utilisée en Colombie-Britannique lors d’un scénario de tireur actif depuis que la technologie est devenue disponible il y a trois ans.

La première fois que le système d’alerte d’urgence a été utilisé en Colombie-Britannique, c’était lors d’une tournage à Vanderhoof en Colombie-Britannique, à environ 100 kilomètres à l’ouest de Prince George, en novembre 2021.

Pourquoi n’a-t-il pas été utilisé lors d’autres tournages récents ?

Andrew Evans, un résident de Whistler, en Colombie-Britannique, s’est rendu sur les réseaux sociaux après avoir été réveillé par l’alerte lundi matin, se demandant pourquoi une alerte similaire n’avait pas également été utilisée dimanche lors d’une fusillade à Whistler Village qui a tué deux hommes .

“Un mot un peu plus officiel aurait peut-être été un peu plus agréable”, a déclaré Evans.

Un véhicule paramédical est vu derrière une bande de police à l’extérieur des devantures de magasins à Whistler, en Colombie-Britannique, dimanche après qu’une fusillade ciblée a fait deux morts. (Jessica Cheung/CBC)

Selon la police, des critères stricts doivent être suivis pour qu’une alerte soit émise.

Le surintendant principal de la GRC, Ghalib Bhayani, affirme que le système n’est utilisé que lorsqu’une menace active présente un risque pour le public, qu’elle est imprévisible et évolutive, et lorsque suffisamment d’informations sont connues sur la menace.

“L’incident à Whistler a été très, très rapide. C’était une très courte période de temps, et c’était isolé dans le sens où il était ciblé”, a-t-il dit.

Il y a près d’un mois, six policiers ont été blessés et deux suspects sont décédés dans un vol à main armée dans une banque à Saanich, C.-B.

Selon la police de Saanich, aucune alerte n’a été envoyée car l’incident ne répondait pas non plus aux critères.

La province a été critiqué dans le passé pour son manque d’utilisation du système, en particulier dans les situations d’urgence comme la vague de chaleur et les inondations de 2021.

Problèmes avec l’alerte

L’alerte de Langley a été largement reçue dans tout le Lower Mainland et la région métropolitaine de Vancouver, mais certains jusqu’à l’île de Vancouver ont déclaré avoir reçu la deuxième alerte mais pas la première, ce qui a semé la confusion quant à l’emplacement de la fusillade.

“Il n’a pas identifié l’emplacement, il n’a identifié aucune sorte de détails rapides sur ce qui se passait. C’était donc la partie déroutante”, a déclaré Holly Robertson, une résidente de Victoria.

Martin Belanger, directeur d’Alert Ready, a déclaré à CBC que certaines personnes n’auraient peut-être pas reçu d’alerte du tout parce que vous devez être connecté à un réseau LTE ou 5G qui fournit une connexion haute vitesse, pour que cela passe.

“Lorsque vous êtes connecté à la 3G, vous ne pouvez pas recevoir d’alerte d’urgence sur votre appareil”, a-t-il déclaré.

Une alerte d’urgence pour une fusillade à Langley, en Colombie-Britannique, a été envoyée aux résidents vers 6 h 20, heure du Pacifique, lundi. (Radio-Canada)

Belanger dit que si quelqu’un se trouve dans une zone où la connexion est mauvaise, son téléphone peut basculer sur un réseau 3G. Certains téléphones plus anciens ne peuvent pas non plus accéder aux réseaux LTE.

Comparativement à d’autres provinces comme la Saskatchewan, qui a utilisé le système d’alerte 209 fois en 2022 seulement – pour des incidents météorologiques, des urgences civiles et une alerte Amber – la Colombie-Britannique n’a utilisé le système qu’un total de trois fois. En plus des fusillades de Vanderhoof et de Langley, le système a été utilisé pour envoyer un Alerte Amber en mars.

Bélanger a déclaré que le moment et la manière dont le programme est utilisé diffèrent d’une province à l’autre.

“Cela varie vraiment d’une juridiction à l’autre en fonction de la situation à laquelle ils peuvent être confrontés et de leurs propres politiques d’utilisation du système”, a-t-il déclaré.

Le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, a déclaré qu’il y aurait un examen officiel pour enquêter sur l’utilisation du système d’alerte d’urgence à Langley.

“[The RCMP] examinera comment les choses ont été faites et la façon dont elles ont été faites. Mais l’essentiel est… Ils ont pris des décisions sur la base des informations dont ils disposaient”, a déclaré Farnworth lors d’une conférence de presse lundi.