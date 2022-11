La deuxième accusatrice d’avortement d’Herschel Walker montre son visage dans une interview télévisée

Une femme qui a anonymement accusé la semaine dernière l’espoir du Sénat républicain Herschel Walker d’avoir fait pression sur elle pour qu’elle se fasse avorter a déclaré qu’elle avait décidé de montrer son visage après que le candidat anti-avortement l’ait traitée de menteuse.

“J’ai gardé ça pour moi pendant trente ans”, a déclaré la femme, qui a toujours choisi d’être appelée “Jane Doe”, dans une interview à la caméra qui diffusé mardi sur “Good Morning America” ​​d’ABC News.”

“Je l’ai protégé. Et je voulais que cela reste privé, pour des raisons évidentes”, a déclaré la femme.

Doe est la deuxième femme à alléguer que Walker, un ancien joueur de football professionnel qui s’est présenté pour renverser le sénateur démocrate sortant Raphael Warnock en Géorgie, avait fait pression et payé pour qu’elle se fasse avorter alors qu’ils étaient en couple des années plus tôt. Les deux candidats semblent être dans une chaleur morte dans le sprint final pour les mi-parcours du 8 novembre.

Quelques semaines plus tôt, une autre femme avait accusé Walker d’avoir payé son avortement en 2009, puis de l’avoir exhortée à en obtenir un deuxième deux ans plus tard. Cette femme, qui a également gardé son identité privée, a déclaré au New York Times et au Daily Beast qu’elle n’avait pas mis fin à la deuxième grossesse et qu’elle avait élevé le fils qu’elle avait eu avec Walker. en grande partie sans son aide.

Walker, un critique des pères absents qui a exprimé son soutien à une interdiction de l’avortement sans exceptiona nié les allégations des deux femmes.

Les allégations de la deuxième femme ont été révélées mercredi dernier lors d’une conférence de presse dirigée par la célèbre avocate des droits des femmes Gloria Allred. Lors de cet événement à Los Angeles, les journalistes ont entendu parler de l’accusatrice, mais n’ont pas vu son visage.

Elle a dit qu’elle avait décidé de se manifester après avoir entendu Walker nier les accusations de la première femme, en partie en affirmant qu’il n’avait jamais signé de lettres avec un “H”.

“Je savais que j’avais beaucoup de cartes de lui où il avait signé la lettre ‘H.’ Et donc j’ai cru alors qu’elle disait la vérité”, a déclaré Doe dans l’interview télévisée.

Walker, dans une déclaration en réponse à la nouvelle interview de Doe, a déclaré à NBC News : “C’était un mensonge il y a une semaine et c’est un mensonge aujourd’hui.”

“Sept jours avant une élection, les démocrates sortent Gloria Allred et une femme que je ne connais pas”, indique le communiqué de Walker. “Mes adversaires feront et diront n’importe quoi pour gagner cette élection. Toute la machine démocrate s’en prend à moi et au peuple géorgien. Je ne suis pas intimidé. Une fois de plus, ils ont joué avec le mauvais Géorgien.”

La femme, qui dit être une indépendante enregistrée qui a voté pour l’ancien président Donald Trump en 2016 et 2020, a déclaré qu’elle était motivée par la vérité, et non par la politique, pour porter son accusation.

“Je pense que l’honnêteté compte”, a-t-elle déclaré lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle pensait que Walker n’était pas apte à siéger au Sénat américain.

Elle a montré des cartes prétendument écrites par Walker, ainsi que des reçus d’hôtel du moment où ils sont restés ensemble au cours de leur liaison de six ans qui a commencé à la fin des années 1980, lorsque Walker jouait pour les Cowboys de Dallas et était marié à sa femme d’alors, Cindy DeAngelis. Homme dégoutant. Lors de la conférence de presse de la semaine dernière, Allred avait également diffusé l’audio d’un message vocal de 1992 que Walker aurait laissé à la femme alors qu’il participait à l’équipe américaine de bobsleigh aux Jeux olympiques d’hiver en France.

La femme a déclaré qu’en 1993, elle était tombée enceinte de manière inattendue, malgré le fait qu’elle était sous contrôle des naissances. Elle est allée dans une clinique d’avortement à Dallas, mais a d’abord été dépassée et n’a pas réussi. Walker l’a ensuite ramenée à la clinique, puis a attendu dans la voiture pendant qu’elle entrait seule.

Walker lui a donné de l’argent pour se faire avorter, a-t-elle dit, et elle n’a aucun reçu ni aucun autre document montrant qu’elle a subi l’intervention.

Walker “était très clair qu’il ne voulait pas que j’aie l’enfant”, a déclaré Doe. “Il a dit qu’à cause de la famille de sa femme et des personnes puissantes autour de lui, je ne serais pas en sécurité et que l’enfant ne serait pas en sécurité.”

C’était “très menaçant”, a-t-elle ajouté. “Et je me sentais menacé, et je pensais que je n’avais pas le choix.”

Après s’être fait avorter, a-t-elle dit, Walker a commencé à s’éloigner d’elle. Elle a quitté Dallas peu de temps après. Walker l’a parfois contactée, selon l’interview. Le segment comprenait également une photo de 2019 montrant la femme et Walker debout ensemble et souriant.

“J’ai dit à mes parents que j’avais fait une fausse couche”, a déclaré la femme visiblement émotive, “parce que je ne pouvais pas leur dire la vérité. Et j’ai dit la même chose à quelques amis, parce que je ne pouvais pas leur dire la vérité.”

“C’était juste très honteux et j’avais l’impression d’avoir été manipulée”, a-t-elle déclaré.