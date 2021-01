Deutsche Bank AG va rompre tous les liens avec le président Trump et l’organisation Trump, selon une source au courant de la décision commerciale soudaine.

Mais la banque sera toujours obligée de traiter avec la famille Trump et son employé pendant un certain temps avec des prêts en cours de plus de 300 millions de dollars qui n’ont pas encore été remboursés.

La décision de la banque allemande fait suite à une surabondance d’entreprises de médias sociaux et d’autres entreprises qui suspendent leurs liens avec le président à la suite du rassemblement de la semaine dernière au Capitole qui a fait cinq morts dans le chaos et les conséquences.

En novembre, Deutsche Bank a déclaré que le banquier de longue date de Trump avait démissionné.

Rosemary Vrablic, employée de la division Private Banking, a supervisé l’approbation de centaines de millions de dollars de prêts à la société de Trump pendant plusieurs années.

La relation a signifié que la banque a subi la pression des législateurs et des procureurs à la recherche d’informations pendant la présidence de Trump.

En novembre, la Deutsche Bank avait environ 340 millions de dollars de prêts en cours à la Trump Organization, actuellement supervisée par ses deux fils aînés selon Bloomberg.

L’argent se compose de trois prêts contre les propriétés de Trump et dont l’échéance commence dans deux ans. Les prêts sont à jour sur les paiements et personnellement garantis par le président, selon deux responsables de la banque.

Les prêts, qui sont contre le terrain de golf de Trump à Miami, et les hôtels à Washington et à Chicago, sont tels que l’organisation Trump n’a eu à payer que des intérêts sur eux jusqu’à présent, et la totalité du principal est impayée. Ils arrivent à échéance en 2023 et 2024, selon les documents.

Mais les entreprises qui soutiennent les prêts sont actuellement confrontées à des défis.

Le ralentissement économique dû aux coronavirus a frappé l’industrie du voyage, y compris les hôtels.

En octobre, le plan de Trump de gagner de l’argent en développant des maisons et des hôtels sur ses terrains de golf, y compris celui impliquant le prêt de la Deutsche Bank, n’a pas abouti jusqu’à présent.

Les dirigeants de Deutsche Bank ne seraient pas indûment préoccupés par la capacité de Trump à rembourser les prêts, compte tenu des garanties personnelles du président et du temps qu’il reste avant leur échéance.

Néanmoins, lors de réunions au cours des derniers mois, un comité de direction de la Deutsche Bank qui supervise les risques de réputation et autres pour le prêteur dans la région des Amériques a discuté des moyens par lesquels il pourrait débarrasser la banque de la relation.

Au fil des ans, la banque a prêté à Trump plus de 2 milliards de dollars.

Diverses idées ont été avancées pour accélérer la rupture des liens, l’une étant de vendre les prêts sur le marché secondaire. Mais l’idée n’a pas gagné du terrain, en partie parce qu’il n’est pas clair qui voudrait acheter les prêts. Une autre alternative pourrait être d’annuler complètement les prêts.

On sait depuis plusieurs années que la Deutsche Bank examinait sa relation avec Trump et a mis en place en 2016 un groupe de travail pour revoir sa position.

L’élection et ses conséquences, associées au siège du Congrès des dernières semaines, ont accru l’empressement avec lequel la banque procède

Mais l’élection et ses conséquences, associées au siège du Congrès de la semaine dernière, ont accru l’empressement avec lequel la banque procède à se libérer.

La banque, qui a commencé à prêter à Trump à la fin des années 1990, a été entraînée dans des enquêtes du Congrès et d’autres enquêtes sur les finances du magnat de l’immobilier devenu politicien et les relations présumées avec la Russie.

Les sondages et la mauvaise presse étaient considérés comme de « graves dommages collatéraux » de la relation et constituaient une distraction indésirable pour la banque à un moment où le directeur général Christian Sewing tentait de redresser la Deutsche Bank après ses décennies à devenir une la grande banque de Wall Street l’a laissé subissant d’énormes pertes.

Elizabeth Warren, membre démocrate du comité sénatorial des banques, a précédemment appelé à une enquête sur Deutsche Bank sur ses contrôles de blanchiment d’argent et a exigé des réponses du prêteur sur ses relations avec Trump et sa famille.

Elle a déclaré à Reuters qu’elle avait l’intention de continuer à faire pression pour une enquête dans la prochaine administration.

« Vous pariez que je vais continuer à me battre pour la responsabilité et l’application stricte de nos lois bancaires, en particulier pour des institutions géantes comme Deutsche Bank », a-t-elle déclaré.

Une fois que les démocrates auront pris le contrôle de la Maison Blanche plus tard ce mois-ci, les hauts dirigeants de la Deutsche Bank estiment que les enquêtes du Congrès qui ont bloqué au milieu d’une bataille judiciaire sur l’accès aux dossiers financiers de Trump pourraient être relancées.

Les dirigeants de Deutsche Bank auront également plus de liberté pour gérer les prêts et mettre fin une fois pour toutes à leur relation avec Trump.

Une fois que Trump sera démis de ses fonctions, il sera plus facile pour les dirigeants d’exiger un remboursement, de saisir s’il n’est pas en mesure de le rembourser ou de le refinancer, ou d’essayer de vendre les prêts, selon deux des trois responsables de la banque à qui Reuters s’est entretenu.

Étant donné que Trump a personnellement garanti tous les prêts, la Deutsche Bank pourrait également saisir les actifs du président s’il est incapable de rembourser.

Deutsche Bank a refusé de commenter. L’Organisation Trump n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Un deuxième prêteur plus petit, Signature Bank, basé à New York, a également déclaré qu’il allait couper les liens tout en faisant pression pour la démission du président.

Signature a déclaré qu’elle fermait deux comptes personnels dans lesquels Trump détient environ 5,3 millions de dollars.

« Nous pensons que l’action appropriée serait la démission du président des États-Unis, ce qui est dans le meilleur intérêt de notre nation et du peuple américain », a déclaré la banque dans un communiqué séparé lundi.

La banque signature s’est occupée de Trump et des membres de sa famille, notamment Ivanka Trump, Jared Kushner et Michael Cohen. En 2011, la banque a nommé Ivanka à son conseil d’administration, mais elle a démissionné quelques années plus tard. Le New York Times a rapporté la rupture des liens plus tôt lundi.

« Nous n’avons jamais fait de commentaires sur une question politique et espérons ne plus jamais le faire », a déclaré Signature dans sa déclaration. La banque ne fera plus affaire à l’avenir avec aucun membre du Congrès qui aurait voté pour ne pas tenir compte du collège électoral, a déclaré le porte-parole.