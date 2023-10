La dette publique atteindra 140% du PIB, selon les prévisions d’un groupe de réflexion | Actualité économique

Des niveaux élevés de dette nationale nuiront à la capacité du Royaume-Uni à financer les services publics et à répondre aux crises économiques, a déclaré un groupe de réflexion.

Jamais au cours des 300 dernières années il n’y a eu une augmentation aussi importante du montant des emprunts publics en temps de paix, a déclaré la Resolution Foundation.

Au cours des 15 dernières années seulement, le ratio de la dette par rapport à une mesure de la production économique, appelée produit intérieur brut (PIB), a triplé, indique le rapport Construit pour durer de la fondation.

Depuis 2007, le ratio dette/PIB du Royaume-Uni est passé de 36 % à 100% du PIB en mai cette année.

L’effet d’entraînement est une difficulté à financer les services et une augmentation des dépenses en cas de potentielles crises économiques futures, indique le rapport.

Et le taux d’endettement va encore augmenter, selon les auteurs du rapport.

Ils prévoient qu’il atteindra environ 140 % du PIB au cours des 50 prochaines années si les attentes actuelles du marché se confirment – ​​à savoir que le Royaume-Uni continue d’avoir des taux d’intérêt élevés à long terme.

Selon le fournisseur de données de marché Refinitiv, les attentes actuelles du marché sont que le taux de base de la Banque d’Angleterre restera supérieur à 5 % jusqu’à fin décembre 2024.

La banque centrale a évoqué taux d’intérêt à 5,25%rendant l’emprunt plus cher et l’épargne plus gratifiante, dans le but de retirer de l’argent de l’économie afin de réduire les dépenses et de faire baisser l’inflation.

1:32

Le taux d'inflation ne parvient pas à baisser





1:32

Le taux d’inflation ne parvient pas à baisser



L’inflation, le taux de hausse des prix, a est resté obstinément élevé après l’ère COVID-19, les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont fait grimper les coûts et ont été considérablement aggravés par la prix élevés de l’énergie vu après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Chaque augmentation d’un point de pourcentage du taux d’intérêt de base ajoute environ 15 milliards de livres sterling aux coûts d’emprunt du gouvernement sur cinq ans, à mesure que le montant dû sur cette dette augmente, indique le rapport.

Ce coût pourrait donc s’élever à environ 5 % du PIB – le plus élevé depuis plus de 70 ans, ajoute-t-il.

La réduction de la dette de l’État a une signification politique, comme l’a dit le Premier ministre Rishi Sunak. une de ses cinq priorités pour réduire les emprunts.

Le rapport contient des critiques à l’égard des dépenses publiques et appelle à une nouvelle politique monétaire pour la Banque d’Angleterre.

Plus précisément, deux formes de soutien de l’État ont été mal ciblées, indique le rapport ; les subventions « généreuses » aux travailleurs indépendants qui n’ont pas signalé de baisse de revenus au cours des années COVID-19 et le caractère universel des aides énergétiques des ménages – comme le garantie du prix de l’énergie – accordé aux clients jusqu’à fin juin pour régler leurs factures d’énergie.

Si les programmes avaient été ciblés sur ceux qui avaient besoin d’une aide financière, leur coût global aurait pu être réduit de 35 milliards de livres sterling, a déclaré la Resolution Foundation.

La politique monétaire devrait être modifiée en augmentant le taux d’inflation cible de 2% à 3%, ajoute le rapport, mais cela ne devrait être fait que lorsque les taux d’intérêt seront à nouveau bas et lorsque le taux d’inflation aura atteint l’objectif actuel de 2%.