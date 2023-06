La dette nette du Royaume-Uni atteint son plus haut niveau en plus de 60 ans, dépassant 100 % du PIB

LONDRES – La dette nette du secteur public britannique en mai a dépassé 100% du PIB du pays pour la première fois depuis 1961, a annoncé mercredi l’Office for National Statistics.

La dette nette du secteur public, à l’exclusion de celle des banques contrôlées par l’État, s’est élevée à 2 567 milliards de livres sterling (3 280 milliards de dollars), soit 100,1 % du PIB.

Les emprunts du gouvernement en mai ont totalisé 20,045 milliards de livres sterling, a révélé l’ONS, dépassant les attentes consensuelles de 19,5 milliards de livres sterling d’un sondage Reuters auprès d’économistes.

Cela a marqué une baisse de 3 milliards de livres sterling par rapport au chiffre d’avril, mais était encore plus du double de celui de mai 2022 et représentait le deuxième chiffre d’emprunt le plus élevé en mai depuis le début des enregistrements, a noté l’économiste de PwC Divya Sridhar.

L’inflation annuelle au Royaume-Uni est restée inchangée en mai par rapport au mois précédent, a annoncé mercredi l’ONS, défiant les attentes économiques d’une légère baisse et exerçant une pression supplémentaire sur le gouvernement et les consommateurs.

« Cela entraînera probablement une augmentation des dépenses grâce à une augmentation des paiements d’intérêts sur la dette et des avantages et crédits d’impôt liés à l’inflation », a noté Sridhar.