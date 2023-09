La dette nationale américaine dépasse pour la première fois les 33 000 milliards de dollars

WASHINGTON – Le national dette des États-Unis a franchi une étape historique en dépassant 33 000 milliards de dollars pour la première fois, moins de deux semaines avant que le gouvernement fédéral ne soit confronté à une éventuelle fermeture faute d’autorisation de financement.

La dette, qui équivaut au montant emprunté par le gouvernement fédéral pour couvrir les dépenses de fonctionnement, a atteint 33 040 milliards de dollars lundi, selon le Département du Trésor.

Une augmentation d’environ 50 % des dépenses fédérales entre les exercices 2019 et 2021 a contribué à porter la dette à plus de 33 000 milliards de dollars, a indiqué le ministère.

Les réductions d’impôts, les programmes de relance et la diminution des recettes fiscales en raison du chômage généralisé pendant la pandémie de Covid-19 ont été des facteurs qui ont poussé les emprunts publics vers de nouveaux sommets.

La question de la dette est au centre d’une impasse au Congrès sur un projet de loi de dépenses qui soutiendrait le gouvernement jusqu’au prochain cycle de financement.

Les législateurs républicains font pression pour réduire les dépenses, tandis que les démocrates soutiennent les programmes du président Joe Biden, tels que la loi sur la réduction de l’inflation, dont le coût est estimé à plus de 1 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, selon une étude de l’Université de Pennsylvanie. modèle budgétaire.

Les républicains de la Chambre ont publié dimanche les leurs facture financer le gouvernement jusqu’au 31 octobre en échange d’une réduction de 8 % des programmes nationaux avec des exceptions pour des raisons de sécurité nationale, selon NBC News.

Mais ce projet de loi ne devrait pas être adopté par le Sénat contrôlé par les démocrates.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré à CNBC que l’augmentation de la dette était due aux milliards de dollars de réductions d’impôts républicaines « en faveur des riches et des grandes entreprises » au cours des 20 dernières années.

« Les républicains du Congrès veulent doubler les retombées en prolongeant les réductions d’impôts du président (Donald) Trump et en abrogeant les réformes de l’impôt sur les sociétés du président Biden », a déclaré Michael Kikukawa, attaché de presse adjoint de la Maison Blanche.

Kikukawa a ajouté que les politiques de Biden visant à exiger que les riches et les grandes entreprises paient leur juste part d’impôts et à réduire considérablement les subventions aux sociétés pétrolières et pharmaceutiques réduiraient les déficits de 2 500 milliards de dollars si elles étaient approuvées.

Le Congrès a jusqu’au 30 septembre pour adopter un projet de loi de dépenses.