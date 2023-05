La dette mondiale avoisine des niveaux records alors que la nouvelle ère monétaire déclenche une « crise d’adaptation »

Selon un rapport très suivi du Institut de Finance Internationale.

L’organisme du secteur financier a déclaré que la combinaison de niveaux d’endettement aussi élevés et de taux d’intérêt en hausse a fait grimper le coût du service de cette dette, suscitant des inquiétudes quant à l’effet de levier dans le système financier.

Les banques centrales du monde entier augmentent leurs taux d’intérêt depuis plus d’un an dans le but de contenir une inflation vertigineuse. Plus tôt ce mois-ci, la Réserve fédérale américaine a relevé son taux des fonds fédéraux à une fourchette cible de 5% à 5,25%, le plus élevé depuis août 2007.

« Avec des conditions financières à leurs niveaux les plus restrictifs depuis la crise financière de 2008-09, un resserrement du crédit entraînerait des taux de défaut plus élevés et entraînerait davantage d' »entreprises zombies » – approchant déjà environ 14% des entreprises cotées aux États-Unis », a déclaré l’IIF. dans son rapport trimestriel Global Debt Monitor mercredi soir.

La forte augmentation du fardeau de la dette mondiale au cours des trois mois précédant la fin mars a marqué une deuxième augmentation trimestrielle consécutive après deux trimestres de fortes baisses au cours de la série de resserrements agressifs de la politique monétaire l’an dernier. Les entreprises non financières et le secteur public ont été à l’origine d’une grande partie du rebond.

« A près de 305 000 milliards de dollars, la dette mondiale est désormais supérieure de 45 000 milliards de dollars à son niveau d’avant la pandémie et devrait continuer d’augmenter rapidement : les besoins d’emprunt restent élevés », a déclaré l’IIF.