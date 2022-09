La dette médicale peut écraser même l’assuré

De Denise Mann

Journaliste de la journée de la santé

C’est un cercle vicieux, a déclaré Woolhandler, également maître de conférences en médecine à la Harvard Medical School de Boston et associé de recherche pour le Public Citizen’s Health Research Group, une organisation à but non lucratif de défense des consommateurs.

“La dette médicale est incroyablement courante et elle est toxique”, a déclaré l’auteur de l’étude, le Dr Steffie Woolhandler. Elle est médecin de soins primaires et professeur distingué au Hunter College de New York.

Malheureusement, vous n’êtes pas seul. Plus d’un adulte américain sur 10 et près d’un ménage américain sur cinq ont dette médicale , une nouvelle étude trouve. Pire encore, contracter une dette médicale fait plus que doubler vos chances de ne pas pouvoir payer la nourriture, le loyer, l’hypothèque ou les services publics, et de perdre votre maison.

LUNDI 19 septembre 2022 (HealthDay News) — Des semaines après un séjour à l’hôpital, votre facture arrive et vous pouvez à peine croire le montant dû. Comment est-ce possible si vous avez une bonne assurance maladie et, plus important encore, comment allez-vous la payer ?

“Les gens tombent malades et contractent des dettes médicales, ce qui entraîne une insécurité alimentaire et une insécurité du logement, ce qui les rend encore plus malades, alors ils ont besoin de plus de soins médicaux et contractent encore plus de dettes médicales”, a-t-elle déclaré.

La ligne du bas? “Ils deviennent de plus en plus malades et de plus en plus pauvres et de plus en plus malades et de plus en plus pauvres”, a expliqué Woolhandler.

Pour l’étude, les chercheurs ont analysé les données des enquêtes 2018, 2019 et 2020 du US Census Bureau sur le revenu et la participation aux programmes pour un groupe de personnes qui avaient participé pendant les trois années. Ils ont utilisé ces données pour isoler les effets des dettes médicales.

Le montant moyen de la dette médicale était d’environ 2 000 $ pour un adulte et d’environ 4 600 $ par ménage américain, selon l’étude.

La dette médicale était courante même chez les personnes assurées.

“Il y a eu d’autres rapports sur la dette médicale, mais c’est la première fois que nous avons pu la relier à des conséquences telles que se priver de nourriture et perdre son logement”, a déclaré Woolhandler.

Les Américains de la classe moyenne étaient tout aussi susceptibles que les personnes à faible revenu d’avoir une dette médicale. Les personnes bénéficiant d’une assurance maladie militaire avaient le taux de dette médicale le plus bas, à un peu moins de 7%, selon l’étude.