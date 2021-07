La dette médicale a été réduite de près de moitié après l’expansion de Medicaid, selon une étude

L’expansion de Medicaid ne fournit pas seulement une assurance maladie à plus de personnes – elle semble réduire considérablement la dette médicale, selon une nouvelle étude.

L’Affordable Care Act a offert aux États une énorme infusion de fonds fédéraux pour étendre l’admissibilité à Medicaid aux adultes à faible revenu, et environ 30 États ont pris cet accord immédiatement en 2014. Depuis lors, la nouvelle dette médicale dans ces États a chuté de 44%, un considérablement baisse plus importante que celle observée dans les États qui ont refusé d’étendre le programme au cours de la même période. Ces États n’ont affiché qu’une baisse de 10 pour cent.

L’étude a été publiée dans JAMA par des universitaires de Harvard, Stanford, UCLA et du National Bureau of Economic Research. Les chercheurs ont noté que la dette non médicale avait diminué de montants similaires dans les États d’expansion et de non-expansion au cours de la période étudiée, de 2009 à 2020, renforçant l’argument selon lequel l’expansion de Medicaid était la différence avec la dette médicale.

La dette médicale n’est pas seulement mauvaise pour les finances des gens ou leur cote de crédit. C’est mauvais pour leur santé. Les chercheurs ont noté que la dette médicale élevée est associée à une utilisation réduite des soins de santé et, en général, les personnes les plus endettées déclarent une moins bonne santé mentale.

« C’est un effet vraiment important », a déclaré Raymond Kluender, l’un des auteurs et professeur adjoint à la Harvard Business School, dans un e-mail. « L’expansion de Medicaid était bien ciblée sur une population extrêmement vulnérable aux factures médicales et qui n’a pas (et n’a pas dans les États qui ne se sont pas étendus) accès à une assurance maladie abordable. »

Les États qui ont étendu Medicaid dans les années qui ont suivi 2014 ont connu une réduction significative mais moindre de la dette médicale que les États qui ont étendu cette première année.

JAMA

Dans les États qui ont étendu Medicaid, les groupes aux revenus les plus bas et les plus élevés ont vu leur dette médicale baisser après l’expansion, mais le montant de la dette médicale ajoutée chaque année a diminué beaucoup plus pour le premier (de 180 $, de 458 $ à 278 $) que pour le second ( de 35 $, de 95 $ à 60 $).

Dans les États sans expansion, en revanche, le groupe aux revenus les plus faibles a enregistré en moyenne une augmentation moyenne de 206 $ de la nouvelle dette médicale, de 630 $ à 836 $. Mais la tranche de revenu la plus élevée a tout de même connu une légère baisse de la nouvelle dette pour les soins médicaux.

« De nombreux États ayant les niveaux de dette médicale pré-ACA les plus élevés n’ont pas étendu Medicaid et n’ont par la suite pas connu de réduction substantielle de la dette médicale », ont écrit les chercheurs en résumant leurs conclusions.

Ces États sont concentrés dans le Sud. Huit des 12 États sans expansion se trouvent dans la région. Près d’un Sudiste sur quatre a des dettes médicales en recouvrement figurant sur son rapport de solvabilité, contre 10,8 % des habitants du Nord-Est et 12,7 % des Occidentaux.

Cette baisse spectaculaire de la dette médicale après l’expansion de Medicaid peut être ajoutée au vaste corpus de preuves documentant les avantages du programme. La recherche montre que les gens ont un meilleur accès aux soins et une meilleure santé autodéclarée après l’expansion de Medicaid. Les diagnostics de cancer arrivent plus tôt et les patients reçoivent plus souvent les ordonnances pour les médicaments dont ils ont besoin. Un document de travail du National Bureau of Economic Research de 2019 a conclu que le refus des États d’étendre Medicaid avait entraîné plus de 15 000 décès en un an qui, autrement, ne se seraient pas produits.

Et comme l’ont écrit les économistes de la santé Jonathan Gruber et Benjamin Sommers dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre l’année dernière, les États ont pu mettre en œuvre l’expansion sans impact négatif sur leurs finances. L’extension de Medicaid leur a permis de réduire d’autres dépenses – pour les soins non rémunérés, les soins aux personnes qui sont dans le système judiciaire, etc. – tandis que l’expansion était entièrement subventionnée par le gouvernement fédéral.

Les démocrates au Congrès travaillent sur une proposition visant à couvrir les 4 millions de personnes non assurées dans les États sans expansion qui seraient assurées par l’expansion de Medicaid. Ils veulent inclure une telle disposition dans leur projet de loi de réconciliation budgétaire plus tard cette année. Une nouvelle incitation à l’expansion adoptée dans le cadre du plan de sauvetage américain n’a jusqu’à présent pas convaincu la plupart des États non-expansion de reconsidérer leur position.

Globalement, l’amélioration de l’économie de 2009 à 2020 a entraîné une baisse de tous les types d’endettement. Mais parce que la dette médicale a moins diminué que la dette non médicale, il y a maintenant plus de la première que de la seconde aux États-Unis, selon le nouveau JAMA analyse d’un échantillon représentatif à l’échelle nationale de rapports de crédit dépersonnalisés.

JAMA

La dette médicale totale détectée dans les rapports de crédit TransUnion examinés par les chercheurs se traduirait par une dette de 140 milliards de dollars à l’échelle nationale. On estime que 18 pour cent des Américains ont une dette médicale dans leur dossier. Mais il peut également y avoir des dettes supplémentaires non indiquées dans les rapports de crédit – pour des soins médicaux payés avec une carte de crédit, par exemple.

Pourtant, la recherche est un bon point de départ pour comprendre l’ampleur du problème de la dette médicale aux États-Unis – et la différence que l’expansion de Medicaid peut faire.